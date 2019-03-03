في المرمى

الثقة معدومة – عبد الحكيم مصطفى

سألت وسيلة اعلام رياضية محلية مدرب منتخب العراق الاولمبي لكرة القدم عبدالغني شهد عن امكانية الاستعانة بمدرب محلي مختص في اللياقة البدنية , فاجاب شهد بالنص انه لن يقبل باي مدرب محلي للياقة البدنية في كادره , واستثنى من تعميمه , الكابتن شهد المدرب سردار محمد الذي عمل في الكادر التدريبي للمنتخب الوطني , , معللا ان سردار يمتلك الخبرة والامكانية اللتان تسمحان له بشغل موقع مدرب اللياقة البدنية في كادر تديب اي منتخب وطني .. على الارجح (لن) يلوم احد الكابتن عبدالغني شهد على موقفه الرافض للاستعانة بمدرب محلي (مختص) في اللياقة البدنية , والاسباب غير قليلة , اهمها (عدم) وجود هذا العنوان التدريبي في معظم الكوادر التدريبية لفرق الاندية المشاركة في الدوري الممتاز .. و(عدم) محاولة عدد كبير من المدربين العاملين في الوسط التدريبي , في العمل كمدرب مختص للياقة البدنية .. والسبب الثالث هو (عدم) التعامل مع اللياقة البدنية كعلم قائم برأسه .. وسبب رابع وهو مهم يتعلق ب(عدم) حرص ادارات الاندية الرياضية على وجود مدرب للياقة البدنية في الكوادر التدريبية لفرقها المشاركة في الدوري الممتاز .. عندما تسجل كل هذه المؤشرات على واقع التعامل مع اللياقة البدنية في الاندية الرياضية , فان الحق سيكون مع الكابتن عبدالغني شهد في رفضه لوجود مدرب محلي للياقة البدنية في كادره , لانه وبصراحه شديدة , ان واقع العمل التدريبي في الاندية الرياضية المحلية لا ينتج مدربين محليين متمكنين في مجال اللياقة البدنية .

هل ان موقف مدرب منتخب العراق الاولمبي لكرة القدم عبدالغني شهد , من المدرب المحلي (المختص) في اللياقة البدنية سيجعل الاندية الرياضية المحلية ان تغير موقفها من مدرب اللياقة البدنية باتجاه فرض مثل هذا العنوان الفني على الكوادر التدريبية في فرقها ؟ تساؤل سيبقى بلا اجابة في ظل غياب الرقابة على عمل ادارات الاندية الرياضية , ويشكل غياب هذه الرقابة علامة استفهام كبرى , خاصة وان كل الاندية الرياضية تعتمد وبشكل كلي على الحكومة في تمويلها المالي .. وفرض رقابة ادارية ومالية وفنية منتظمة على اداء ادارات الاندية الرياضية بقصد تقويمها , طرح لمئات المرات في وسائل الاعلام بكل قنواتها , وفي ندوات واجتماعات رسمية وغير رسمية في محافل رياضية محلية عديدة , ولكن دون جدوى .. تساؤلات قديمة تتكرر وهي , الى متى تبقى مساءلة الاندية الرياضية غائبة من قبل الحكومة .. لماذا لا تتحرك وزارة الشباب والرياضة باتجاه الاعلان عن لائحة تقيس وتقّوم اداء ادارات الاندية , واذا كان العمل الرقابي من واجبات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية , فلماذا لا تؤدي الاولمبية الوطنية هذه الواجبات .. ماهي مهمات لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي .. تساؤلات مفتوحة الى اجل غير مسمى .. والاندية الرياضية تستغل هذا الفراغ الرقابي باسوء الصور, والنتيجة ان التخلف الاداري والفني ينمو موسما اثر موسم دون توقف , والمنتخبات الوطنية الخاسر الاكبر .