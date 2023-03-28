الثقافي الفرنسي يضيف مواهب إستثنائية لطلبة الفنون الجميلة

بغداد – ياسين ياس

شهدت قاعات وحدائق المعهد الثقافي الفرنسي،فعاليات متعددة قدمها طلبة معهد الفنون الجميلة- الدراسة المسائية،بالتعاون مع المعهد ،لاكتشاف اعمال الفنانين الشباب والاساتذة ذوي المواهب الاستثنائية ،تضمنت عرض لمسرح الشارع وفعاليات موسيقية ومعرضا تشكيليا اقيم تحت اشراف مدير المعهد علي حيدر خالد،والفنانة منى مرعي. وتجولت (الزمان ) في المعرض والتقت عدد من الطلبة والاساتذة المشاركين فيه ، منهم الطالب جعفر بهاء من قسم الخط العربي والزخرفة الاسلامية ،المرحلة الخامسة،الذي قال (ابسط مانقدمه هو الخط الكوفي، والتي تحمل عبارة ، كاد المعلم ان يكون رسولا).اما الطالب في المرحلة الثالثة مصطفى نصير عباس، فشارك في المعرض بعدة لوحات وشارك الطالب عبدالله سعد بثلاث لوحات بوستر، عن جماليات بغداد.

تصميم طباعي

وقال استاذ التصميم الطباعي في المعهد حسين الدليمي ان (الجناح التشكيلي لقسم التصميم الطباعي والصناعي يضم ،نحت، خزف، والزخرفة الاسلامية، وهناك نتاجات للطلبة المتميزون، من خلال تنويع الاساليب الاخراجية، ونختار ابرز الاعمال،الغاية الاساس عرض الثقافة الفنية عبر المراكز الاجنبية ،هي فرصة للطلبة،مع وجود خامات من المواهب تبشر بعودة الفن العراقي الاصيل الى اوج العطاء ومن خلال هذه النشاطات ووجود اساتذة اكفاء، دعموا هذه المبادرة).

واكد ان (المعرض ضم اربعين لوحة،للطلبة والاساتذة وتشمل ،تصميم طباعي، اعمال الخط والزخرفة،والخط العربي والرسم والخزف).

وشهدت حدائق المعهد الثقافي ضمن الفعاليات التي أقيمت في 11 اذار الجاري، عرض مسرحية (كوكايين) لطلبة معهد الفنون ،اخراج كريم خنجر، وتدورحول مجموعة من الشباب ، قرروا الدخول الى عالم المخدرات دون رادع ،ليعلنوا للجميع ضياعهم، تجسدت نهاية العرض بجسد تسحبه الحبال من جميع الأطراف، ولم يجد المخرج سبيلا لهم للخلاص الا اللجوء الى الدين،من خلال فتيات يحملن الكتب السماوية، مع صوت التكبير. واجراس الكناىس، ليجد هؤلاء المدمنين ان لاملجا لهم الا الى الله. وشارك في المسرحية الطلبة : حسام معتوك ، رحمة علي، محمد منعم، مصطفى صلاح، فاروق زاهر، شهد جمال، رعد عباس، يوسف عبد الجبار،ومحمد جولان.

وضمن الفعاليات ضيفت قاعة المعهد، فرقة كورال معهد الفنون الجميلة للفنون الموسيقية بقيادة الفنان احمد صباح و 40 طالب مابين منشد وعازف.

وعن فرقة المركز ، تحدث لـ(الزمان) التدريسي احمد صباح،عضو الفرقة السمفونية الوطنية العراقية قائلا(قدمنا العديد من المعزوفات مع غناء التراث الشعبي العراقي منها (تجفي وتصل عداي شمالك يخلي) اغنية قديمة وتوزيع جديد، واغنية مركب هوانة ، ورديت لهل الهوى،يم العيون حراكة، مع فواصل موسيقية، بعدها تم تقديم اغاني تراثية بغدادية، ومجموعة من الأناشيد)، ومن بين العازفين في الفرقة: رحيم هاشم عازف الاركديون، محمد العتبي عازف ناي، منتظر كريم عازف كمان، رامي داود عازف كمان، حسين حربي ايقاع، واحمد رحيم عازف زاكزفون.

اما الكورال فضم : تمارة برزان،استبرق خليل،ارياف محمد، رانيا عمار، وشهد عبد الكريم.