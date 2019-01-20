الثقافة وتفعيل دوائرها – فائز جواد

لايختلف اثنان على ان وزارة الثقافة كانت تعاني القطيعة مع المثقف والفنان منذ سقوط النظام السابق ولاسباب عدة اهمها التخصيصات المالية الخجول لمفاصل الوزارة الى جانب الادارات التي تسلمت مفاصل الوزارة بدءاً من راس الهرم وزيرها ومدراء ورؤساء اقسام دوائر الوزارة ، ربما نستثني السنة التي اطلقت فيها فعاليات مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية 2013والتي خصصت لها ميزانية انفجارية تقدر بعشرات المليارات من الدنانير وسارعت الوزارة باطلاق مشاريعها الثقافية والفنية ومنها كانت خجولة والاخرى لم تنفذ بسبب الفساد المالي الذي كشفته وسائل الاعلام ومازالت تحقيقاته الادارية سارية ولم تنته ويقينا نتذكر مشروع دار الاوبرا العراقية في الصالحية والتي دقت الوزارة حجر الاساس لها وبقي الان في ذاكرة النسيان بعد اتهامات بالفساد المالي الذي تعرض له المشروع في وقت بقي مسرح الرشيد يئن ويعاني التهميش والحرمان كذلك مؤسسات ثقافية وفنية اخرى بالتالي راحت اللجان المعنية تباشر تحقيقاتها بشان الفساد المالي الذي عطل مشاريع مهمه واعطى الشرعية والضوء لمشاريع لاتستحق ان يصرف لها ماانفق عليها الملايين .

واخرى همشت والغيت والان وبعد ان تسلم وزير الثقافة الدكتور عبد الامير الحمداني مهامه بدأ تفعيل دوائر الوزارة وقبلها حقق لقاءات مع النخب المثقفة والفنية بشارع المتنبي والقشلة اثناء زيارته واستمع لهم وبالعكس وفتح ايضا ابواب مكتبه لاستقبال المثقفين والفنانين ورؤساء الجمعيات والنقابات التي اسهمت بالانفتاح على المشهد الفني والثقافي .

وخيرا فعل الحمداني عندما بدا باختيار الرجل المناسب في المكان المناسب في دوائره وبالتالي تغيير فكرة الاعلام الذي يدعو الى تجميل ماهو قبيح في بعض الدوائر وتحل محلها تجميل جمال الدوائر وتفعيل الوانها البهية ، وتعد دائرة الفنون الموسيقية والسينما والمسرح عصب الوزارة ، وجاء اختيار الاعلامي المجتهد عماد جاسم بوقته كونه اعلاميا عمل سنوات في الدائرة ومطلعا على مفاصلها ويقينا ان عمله سيطور ويفعل عمل الدائرة الذي يصب في النهاية بنهر وزارة الثــــقافة التي تحرص كل الحرص على تفعــــــــيل دور الفنان والمثقف العراقي ليخرج من حدوده الى الوطن العربي والعالم ليؤكد ان العراق الذي هزم الارهاب سيهزم بالــــــثقافة والفن الجهل والظلام ، واعتقد ان الوقت حان لنضع اليد مع وزيرالثقافة ونعمل معا وتحت خيمة الـــــــــثقافة كاسرة متراصة تعشــــــق الجــــمال والابداع والسلام .