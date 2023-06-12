إسترجاع قطعتين أثاريتين من إيطاليا الأسبوع الجاري

الثقافة تنجز الدراسات والكشوفات الخاصة بتأهيل طاق المدائن وخان مرجان

بغداد -ندى شوكت

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، عن مراحل التأهيل والصيانة لمعلمي طاق كسرى وخان مرجان التراثيين، فيما أشارت إلى إنجاز الدراسات والكشوفات الخاصة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العلياوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن (جهود الوزارة عبر الهيئة العامة للآثار والتراث مستمرة بشأن إعادة تأهيل معلمي طاق كسرى وخان مرجان).

وأضاف (هناك مجموعة من الخبراء في دوائر الهيئة تعمل بالتنسيق مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بالحفاظ على الآثار والتراث، من أجل صيانة وتأهيل طاق كسرى الذي تعرض إلى مجموعة من الأضرار بسبب عوامل الزمن)، مبيناً أن (الوزارة بالتعاون مع منظمة (الف) الدولية لحماية التراث في مناطق النزاع، قامت بإعداد الدراسات والكشوفات الخاصة لغرض تمويل وصيانة المكان، لأن تمويله يتطلب مبالغ عالية وخبرات نوعية في هذا المجال).

متطلبات الاجزاب

وأوضح أن (وفداً من الأساتذة الأجانب حضروا إلى المكان وأعدوا الدراسة حوله لأجل معرفة نوع الضرر ومتطلبات الصيانة، وبعد ذلك تم تصميم (سقالة) أو ما تسمى محلياً (السِكَلَّة) للمكان لغرض اتمام أعمال الترميم). وذكر العلياوي، أن (مشروع خان مرجان يعد من الأماكن التراثية المهمة في بغداد، وهو مشروع مقدم من إحدى الجهات لتمويل صيانته)، مشيراً إلى (قرب البدء بتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل). وأن (الجانب العراقي عبر دوائر الهيئة العامة للآثار والتراث تشارك الخبرات الأجنبية العاملة بالعراق جنباً إلى جنب من خلال إعداد الدراسات والإشراف على تنفيذ الجهات العاملة التي تقدم خبراتها في هذه المساحة).وكشف وزير الثقافة والسياحة والآثار، احمد فكاك البدراني، عن قرب إسترجاع قطعتين أثاريتين من إيطاليا، مؤكداً الاستمرار بإعادة الآثار العراقية من جميع دول العالم. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (العراق استرد اكثر من ستة آلاف قطعة اثارية تمت استعادتها من بريطانيا بعد مرور اكثر من مئة عام على وجودها في المتحف البريطاني، وهي أجزاء من قطع طينية كاملة يعود معظمها الى العهد البابلي).

افتتاح قاعة

مشيراً الى (قرب تسلم قطعتين أثاريتين من ايطاليا خلال الأسبوع الجاري)، واضاف ان (رئيس الوزراء افتتح قاعة عبد الله الصراف للمسكوكات التي تعود الى زمن بعيد، مطلعاً على اهم القطع الأثارية المستردة من بريطانيا مؤخراً). وباشرت الوزارة بمراحل التأهيل والصيانة لمعلمي طاق كسرى وخان مرجان التراثيين. وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة، أحمد العلياوي، في تصريح امس ان (الهيئة العامة للآثار والتراث في الوزارة، مستمرة بإعادة تأهيل معلمي طاق كسرى وخان مرجان)، مبيناً ان (مجموعة من الخبراء في دوائر الهيئة تعمل مع المنظمات والجهات الدولية المعنية للحفاظ على الآثار والتراث، وتأهيل طاق كسرى الذي تعرض للضرر بسبب مؤثرات الزمن)، واضاف ان (هنالك تعاوناً خاصاً مع منظمة الف الدولية، لحماية التراث في مناطق النزاع، حيث بدأت بمرحلة إعداد الدراسات والكشوفات الخاصة بالعمل)، منوهاً الى ان (قرب تنفيذ صيانة خان مرجان عبر تمويله من إحدى الجهات).