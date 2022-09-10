الثقافة تفتتح معرضاً وثائقياً عن لواء الدليم ومستشار محافظ الأنبار لـ (الزمان):

إستحصلنا موافقات لإعادة وثائق عثمانية بعد مفاتحة الجانب التركي

بغداد – قصي منذر

افتتح دار الكتب والوثائق التابع لوزارة الثقافة والسياحة والاثار ،معرضاً وثائقياً عن لواء الدليم، بحضور وكيل الوزارة قاسم طاهر السوداني والمستشار الثقافي لمحافظ الأنبار علي سليمان الدليمي ،وعدد من الشخصيات الثقافية والصحفية.

وقال مدير عام الدار علاء ابو الحسن العلاق على هامش الافتتاح لـ (الزمان) امس انه (من المهام الرئيسة لهذه المكان،هو حفظ الارشيف الوطني لابراز الجوانب الحضارية والمشرقة للعراق بشكل عام ولمحافظاته بشكل خاص)، واضاف ان (الدار دشن برنامجه بمحافظة الانبار بعد تنسيق الجهود لابراز الجانب المشرق لهذه المحافظة من خلال ارشفة الوثائق التي تقدر بالمئات)، مؤكدا ان (هناك تعاونا مع الجامعات لاعادة بناء الارث الارشيفي لكل محافظة حتى يكون سجل حافل بالانجازات بما يمتلكه العراق من ارضية تاريخية ارشيفية)، وتابع ان (بعض المحافظات تفتقد لهذه الوثائق نظرا لما تعرضت لها من احداث ، وسنزودها بنسخ من هذه الوثائق التي يمتلكها الدار لتكون متحف حقيقي)، ومضى الى القول ان (الهدف من هذه الخطوة ،هو ان يعتز الابناء والاجيال المقبلة بتاريخ محافظاتهم المشرف). من جانبه ،قال مستشار المحافظ للشؤون الثقافية علي سليمان الدليمي لـ (الزمان) امس ان (المحافظة خاطبت الدار لاستحصال الوثائق التاريخية للمحافظة والتي تخص الموازنة والادارية والجانب الصحي ،وحقيقة ما موجود في الدار هي وثائق تخص لواء دليم)، واضاف ان (المحافظة ستتسلم رسيما نسخة من هذه الوثائق المهمة الخاصة بهذا الجانب)، وتابع ان (الانبار ستحتفظ بهذه الوثائق بعد وضعها في مجلدات لعرضها في المكتبة المركزية والمكتبات الموجودة داخل جامعات المحافظة)، واستطرد بالقول ان (المحافظة فاتحت الجانب التركي بشأن الوثائق العثمانية ،وتوصلنا الى خطوات متقدمة ،حيث ستسلم الى المحافظة قريبا).

وثائق نادر

ويضم المعرض ، وثائق نادرة تخص لواء الدليم خلال المدة الملكية الممتدة من 1921 إلى 1958 وبحدود 75 وثيقة، كانت أولى الوثائق للمجلس التأسيسي وتتضمن دستور العراق، وقانون انتخاب مجلس النواب والمعاهدة العراقية البريطانية، ووثائق أخرى بشأن التشكيلات الإدارية في لواء الدليم ومنها المطالبة بتحول ناحية الفلوجة إلى قضاء بتاريخ 6 تشرين الأول 1924، ومحور أخر يشمل المعادن في اللواء ومنها القير والأسمنت والأصباغ والبورك والجص والنورة. تضمن المعرض وثائق تخص الزراعة في لواء الدليم ومنها حفر الآبار وإيجار الأراضي والبدء بمشروع الحبانية، والأحوال العامة في لواء الدليم إضافة لوثائق الصحة ومنها طلب تشييد المستشفيات وتخصيص الأطباء، وعن ميزانية الإدارة العامة وتشمل ميزانية ومخصصات الشيوخ إضافة إلى الرواتب والمخصصات ونفقات السفر. وشمل المعرض ،كُتباً تاريخية مهمة ونادرة بعدة لغات تتحدث عن لواء الدليم منذ الفترة الملكية، لاقت إعجاب واهتمام الحضور المتمثل بنخبة من أساتذة جامعة الأنبار. وفي ختام المناسبة ،قدم الدليمي (درع الإبداع والتمييّز نيابة عن المحافظ ا علي فرحان إلى العلاق ،لمحافظته على الإرث الثقافي وإدارته لأحد الصروح الثقافية في العراق المتمثل بدار الكتب والوثائق). ومن جانبه، اهدى العلاق (هدايا مقدمة من المركز الوطني للوثائق لضيوف الدار على أمل التواصل ومد جسور التعاون الثقافي المشترك بين دار الكتب والوثائق والمحافظة).