رسالة بغداد

الثقافة تعلن توزيع ألف دليل سياحي عراقي

ارسلت هيئة السياحة أحد تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار، إرسال ألف دليل سياحي عراقي بلغات متعددة إلى دول مختلفة.

وقال رئيس هيئة السياحة، ظافر مهدي عبد الله، في بيان أمس إن “الهيئة أرسلت ألف دليل سياحي وبلغات متعددة إلى دول مختلفة عن طريق وزارة الخارجية”.

وأضاف عبدالله، أن “الدليل السياحي العراقي الذي أصدرته هيئة السياحة العراقية عام 2022? تضمن تفاصيل دقيقة عن جميع المرافق السياحية في العراق”.

وأكد أن “الدليل السياحي العراقي يتميز بمواصفات ورؤية إخراجية متطورة”.