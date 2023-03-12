الثقافة القرآنية – حسين الصدر

-1-

تلاوة آيات القرآن الكريم وحفظها يمنح القارئ رصيداً من المعرفة والثقافة، ودراية بتاريخ الامم والشعوب ، فضلاً عن الالمام بالاحكام والمفاهيم ، وامتلاك ناصية البيان العالي .

-2-

كانت الأجيال الماضية تبدأ بتعليم أبنائها القرآن وكان ذلك سببا من اسباب قوتهم اللغوية وقدرتهم الأدبية المتميزة .

وحين ترك الجيل المعاصر من الآباء ذلك دبّ الضعف في ابنائهم وبان الخلل ..

-3-

جاء في التاريخ :

ان المنصور ولّى سليمان بن راشد على الموصل ،

وضمَّ اليه ألفا من العسكر وقال له :

” ضممتُ اليك ألف شيطان تُذِلُ بهم العباد وتملك بهم البلاد “

انّ المنصور من العتاة الجبارين والاّ فما معنى تعبيره عن الرجال الذين أرسلهم لمساعدة سليمان بن راشد بالشياطين ؟

وما معنى :

تُذل بهم العباد ؟

وهل يسوغ للحاكم في الاسلام أنْ يُذل العباد ؟

والمنصور بهذا كشف حقيقة طغيانه وانه ينظر الى مواطنيه كعبيد يسوقهم لطاعة كيفما شاء ..!!

-4-

وبالفعل فقد عاث الشياطين فسادا فضّج الموصليون منهم وبعثوا بشكواهم الى المنصور .

واثر هذه الشكايات كتب المنصور الى سليمان بن راشد .

” أكفرتَ بالنعمة “

فما كان من سليمان إلاّ أن أجابه :

(وما كَفَرَ سليمانُ ولكنّ الشيطان كفروا )

البقرة / 102

وجواب سليمان يكشف عن ثقافته القرآنية التي استطاع معها ان يكون له هذا الجواب البليغ الذي حفظه له التاريخ .

-5-

ونحن نستغرب من كل اولئك الذين وضعوا القرآن على الرفوف وعزفوا عن قراءته أتعس عزوف وأدمنوا على قراءته على الموتى بيـــــــنما هو أقدس كتاب للحياة ..!!