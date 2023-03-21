عشرون سنة على غزو العراق في ندوة فرنسية

الثقافة: إنجاز منارة الحدباء في أسرع وقت

بغداد- ميسون الركابي

باريس- الزمان

كشف المتحدث باسم وزارة الثقافة والسياحة والاثار أحمد العلياوي، عن تواصل اعمال إعادة إعمار منارة الحدباء في الجامع النوري في المدينة القديمة من الموصل.

وقال في تصريح امس ان (الحديث عن منارة الحدباء التاريخية هو ضمن مشروع إعمار كبير تقوده منظمة اليونسكو بتمويل يفوق 50 مليون دولار)، مبينًا أنّ (فرق اليونسكو من خبراء ومستشارين شخصوا واقع المبنى الأثري، وقاموا بحصر الأجزاء التي سقطت من المنارة، وتم اتخاذ القرارات اللازمة لتدعيم المنارة من جهة، والحفاظ على أساساتها من جهة أخرى).

وأضاف أنّ (منظمة اليونسكو حسمت الجدل بقرار إعادة بناء الجزء المدمر من المنارة الحدباء بطبقاتها السبع ونقوشها التاريخية، فوق الجزء المتبقي من أساسها، وعدم اختيار موقع جديد للبناء، بعد التأكد من قدرة وكفاءة الأساسات، وعدم تضررها من اهتزاز الانفجار الذي طالها، عبر مراكز تحليل الإنشاءات والجهد الهندسي للمنظمة).

عمليات اضافية

وأشار إلى أنّ القرار جاء (للحفاظ على العمق التاريخي والحضاري للمبنى)، مبينًا أنّ (الأعمال تجري بمشاركة وزارة الثقافة والسياحة والآثار، فضلا عن الهيئة العامة للآثار والتراث، بالإضافة لخبراء استشاريين من جامعة الموصل).

وأكّد أنّ (هناك عمليات إضافية للإعمار، تمثلت بجمع القطع الأثرية المتناثرة من المنارة وصيانتها، تمهيدًا لمحاولة إعادتها ضمن البناء الجديد)، موضحًا أنّ (المنارة ستعود جميع قطعها كما كانت). وتضمنت أعمال الإعمار أيضًا، الحفر وصولاً إلى قاعدة المنارة لـ (التأكد من قدرة أساساتها على حمل الثقل الذي سيضاف فوق المتبقي من الانفجار)، مؤكدًا أنّ (عمليات الإعمار مستمرة على قدم وساق، من أجل إكمال منارة الحدباء في أسرع وقت ممكن وبجميع قطعها التاريخية). وقال رئيس مؤسسة (إرث) الفرنسية المعنية بالحفاظ على الثقافة والتراث العراقييْن شاذل نواف طاقة، ان (العراق بلد فيه كفاءات كبيرة كفيلة بإظهار الوجه الحضاري المشرق لبلاد عمرها الاف السنين).

وأضاف طاقة وهو أيضا باحث في جامعة السوربون لـ(الزمان) ان (العراق من اكثر البلدان استعدادا للاستجابة لدورة حياة جديدة في اعماق الثقافة والفن والبحث العلمي والتفاعل مع الثقافات العالمية ، فيما كانت مؤسسة -ارث- تشارك في ندوة رعتها جريدة اوريون 1 الفرنسية واتحاد الطلبة العرب في باريس تحت شعار العراق.. عشرون عاماً بعد الغزو). وتحدث خلال الندوة ثلاثة خبراء فرنسيين متخصصين بالشأن العراقي مستعرضين الاوضاع في العراق بعد الغزو.

الى ذلك، ذكرت الباحثة جوليت دوكلو ڤالوا أن العراقيين تمكنوا منذ اليوم الاول للغزو من تعلم كيفية الحفاظ على حياتهم في مواجهة العنف الذي استشرى في البلاد، وطوروا قدراتهم على البقاء. أما المؤرخ المتخصص بتاريخ العراق، البروفسور بيير جون لويزار، فقد راى في مداخلته أن تاريخ العراق عبر العصور تميز بالنزاعات المتواصلة، لكن رغم هذه النزاعات تمكنت الاجيال العراقية المتعاقبة من تجاوز المحن والنهوض بالقيم المدنية الضرورية لبناء الحضارة. تحدث بعد ذلك الصحفي في صحيفة لوموند، يونس بوسينا، عن ضرورة تسليط الصحافة في فرنسا مزيداً من الاضواء على التجربة العراقية، وألا يقتصر تناول الشأن العراقي على النزاعات، بل ضرورة الاهتمام بالتوجهات المدنية للمجتمع ولا سيما الحراك الشبابي. حضر اللقاء أكثر من 50 شخصاً من الخبراء والباحثين المهتمين بشؤون العراق.