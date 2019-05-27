الثاني من حزيران موعد صرف رواتب العمال المضمونين

بغداد – قصي منذر

اربيل – فريد حسن

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الثاني من حزيران المقبل موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين وخلفهم المستحق لفئتي الصرف اليدوي وحاملي البطاقة الذكية في بغداد والمحافظات. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي علي جعفر الحلو القول ان (الدائرة ستطلق رواتب شهري أيار وحزيران مع المنحة الشهرية للعمال المضمونين في الثاني من حزيران بعد استكمال جميع الاجراءات اللازمة لتوزيع الرواتب، مع صرف مكافأة لهم قدرها خمسون ألف دينار بمناسبة ذكرى عيد العمال العالمي). واضاف ان (المتقاعد المضمون الذي لديه خدمة 30 سنة فأكثر يستلم مبلغا قدره 600 الف دينار لشهرين فقط، فيما يستلم المتقاعد الذي لديه خدمة اقل من 30 سنة مبلغا قدره 540 الف دينار). وبين الحلو ان (عائلة المتوفى التي لديها اكثر من ثلاثة مستحقين تستلم راتبا قدره 500 الف دينار، فيما تستلم العائلة التي لديها مستحقان راتبا مقداره 480 الف دينار، اما عائلة المتقاعد المتوفى التي لديها مستحق واحد فتستلم راتبا مقداره 460 الف دينار).

ودعا جميع العمال المتقاعدين المضمونين الى (مراجعة المصارف حسب مناطق سكناهم لغرض استلام رواتبهم مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية المتمثلة بالهوية التقاعدية او البطاقة الذكية).

الى ذلك أكد وزير المالية في حكومة إقليم كردستان، ريباز حملان أن العلاقات مع الحكومة الاتحادية جيدة جداً، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي (يؤدي دوراً إيجابياً ووطنياً للغاية). وقال حملان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم حكومة الإقليم ان (علاقاتنا مع الحكومة جيدة جداً ورئيس الوزراء يؤدي دوراً إيجابياً ووطنياً للغاية واستطاع الحفاظ على التوازن السياسي)، مضيفاً (نحن نقدم شكرنا له باسم حكومة إقليم كردستان). وبشأن الرواتب المرسلة الى الموظفين قال حملان ان (بغداد أرسلت تسعة دفعات رواتب لموظفينا خلال عام 2018 بمبلغ قدره تريليونين و857 مليار دينار)، مبيناً أن (حكومة كوردستان دفعت ستة تريليونات و475 مليار دينار لرواتب الموظفين خلال الاشهر التسعة أشهر من العام الماضي). وأضاف (أرسلت بغداد رواتب خمسة أشهر في العام الحالي بمبلغ تريليونين و262 مليار دينار فيما أضافت حكومة الإقليم تريليونا و831 مليار دينار عليها لدفع الرواتب)، وطمأن (موظفي الإقليم بمواصلة دفع الرواتب مرة كل 30 يوما).