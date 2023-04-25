التونسية جابر لن تدافع عن لقبها بسبب الإصابة في دورة مدريد



© AFP التونسية أنس جابر بعد انسحابها بسبب الاصابة من نصف نهائي دورة شتوتغارت لكرة المضرب ضد البولندية إيغا شفيونتيك

مدريد (أ ف ب) – لن تدافع التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميًا، عن لقبها في دورة مدريد للألف التي تنطلق الثلاثاء، بعد أن أعلنت الاثنين انسحابها بسبب “تمزق صغير في ربلة الساق”.

ونشرت جابر عبر حسابها على تويتر تغريدة جاء فيها “مرحبًا من مدريد…بعد المزيد من الفحوصات الطبية، تبين أنه لدي تمزق صغير في ربلة السابق وسأكون بحاجة الى المزيد من الوقت من أجعل التعافي”.

وتابعت “أنا حزينة للإعلان أني لن أتمكن من المنافسة والدفاع عن لقبي في دورة مدريد (…) أتطلع للعودة العام المقبل”.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من انسحاب جابر من نصف نهائي دورة شتوتغارت في مستهل مباراتها ضد البولندية إيغا شفيونتيك التي تعرضت خلالها للإصابة.

وبدا أن جابر (28 عامًا) تعرضت لإصابة في الشوط الاول من المباراة قبل أن تطلب وقتًا طبيًا مستقطعًا وضمدت ساقها. حاولت العودة ولكنها انسحبت بعد شوطين إضافيين عندما تأخرت 3-0.

قالت خلال المقابلة على أرض الملعب بعد أن ذرفت الدموع “في الشوط الاول لا ادري ما حصل، كنت متحمسة جدًا لمواجهة إيغا اليوم. أنا آسفة، لقد حاولت الركض لكن إيغا لا تُسهل الامور دائمًا”.

وحققت جابر العام الماضي في مدريد أكبر لقب في مسيرتها الاحترافية بتتويجها في العاصمة الاسبانية على حساب الاميركية جيسيكا بيغولا.

خضعت لعملية جراحية بسيطة في شباط/فبراير الماضي واضطرت الى الانسحاب من دورتي دبي والدوحة قبل أن تعود للمشاركة في دورة إنديان ويلز.

وبعد عودتها نجحت جابر في إحراز لقب دورة تشارلستون الاميركية بفوزها في النهائي على السويسرية بيليندا بنتشيتش مطلع الشهر الحالي، محققة اللقب الرابع في مسيرتها.

وستأمل التونسية ألا تشكل هذه الاصابة ضربة لمشاركتها في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، التي تنطلق في 28 أيار/مايو المقبل.