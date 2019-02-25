التوت غذاء خارق والسكر ليس مضراً دائماً

برلين – لندن- الزمان

قال أخصائي التغذية العلاجية يوهانس فيكسلر إن التوت يعد غذاء خارقاً لما يتمتع به من فوائد صحية جمّة.

وأوضح فيكسلر أن التوت باختلاف ألوانه الأحمر والأسود والأزرق يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات؛ فهو يزخر بالمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين A وفيتامين B وفيتامين C وفيتامين E.

كما يعد التوت غنياً بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع بسرعة ولمدة طويلة، ما يسهم في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة. وبالإضافة إلى ذلك، يزخر التوت بمضادات الأكسدة، مثل أنثوسيان وفلافونيد وريسفيراترول، التي تحمي خلايا الجسم وتحارب الأمراض. من جهة اخرى ،بالرغم من تحذير الأطباء وأخصائيي التغذية من الإفراط في تناول السكر، فإنه يحتوي على فوائد صحية لجسم الإنسان، قد لا يدركها الكثيرون. ويحذر الأطباء بشكل مستمر من الإفراط في تناول السكر، لما يسببه من زيادة في الوزن وأمراض مختلفة، أبرزها السكري.

ولكن أخصائيين في مجال التغذية أكدوا أنه من الضروري أن يتناول الإنسان السكر في وجباته اليومية، ولكن باعتدال، محذرين من مخاطر قطعه كليا من النظام الغذائي، وهو ما يلجأ إليه بعض الراغبين في إنقاص أوزانهم.مصدر للطاقة

ومن أبرز فوائد السكر أنه يمد الجسم بالطاقة، إذ يتحول إلى غلوكوز عندما يصل إلى الدم، وتمتصه الخلايا التي تساعد على إنتاج الطاقة.

كما يحتوي السكر على الكثير من السعرات الحرارية، التي من شأنها أن تمد الجسم بالطاقة.

يمكن للسكر أن يجعلك أكثر سعادة، كونه ينشط مركز المتعة في الدماغ ويسبب اندفاع الدوبامين، مما يؤدي إلى شعور فوري بالابتهاج.

ولكن يحذر خبراء التغذية من أن تناول كميات كبيرة من السكر يؤدي إلى تأثير معاكس.

يمكن للسكريات الطبيعية، كتلك الموجودة في العسل والفاكهة، أن تساعد في تعزيز صحة الدماغ. ولا يمكن للدماغ أن يعمل بشكل طبيعي دون السكر.

وقد يصاب المرء بحالة تعرف بـ «نساوة»، التي تحدث عندما لا تكون هناك إمدادات كافية من السكر في الدماغ، وفق ما ذكر موقع «ويب طب».