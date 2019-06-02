التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬يقي‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أجرتها‭ ‬جامعة‭ ‬«إيست‭ ‬أنجليا»‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬كوب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬يقلل‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬الخطيرة‭. ‬ووجد‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن،‭ ‬ممن‭ ‬تناولوا‭ ‬150‭ ‬جرامًا‭ ‬من‭ ‬الفاكهة‭ ‬هذه‭ ‬يوميًا،‭ ‬شهدوا‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬مع‭ ‬قلة‭ ‬تصلب‭ ‬الشرايين،‭ ‬ما‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬(القاتل‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬العالم)،‭ ‬بمعدل‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬و15%‭.‬

واختبر‭ ‬العلماء‭ ‬آثار‭ ‬تناول‭ ‬التوت‭ ‬البري‭ ‬يوميًا‭ ‬على‭ ‬138‭ ‬مشاركًا‭ ‬تراوحت‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬و75‭ ‬عامًا،‭ ‬وكانوا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬متلازمة‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي،‭ ‬وهو‭ ‬المصطلح‭ ‬الطبي‭ ‬لمزيج‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬وارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬والسمنة‭. ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬بيتر‭ ‬كورتيس،‭ ‬المعد‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة:‭ ‬«لقد‭ ‬وجدنا‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬كوب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬التوت‭ ‬الأزرق،‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تحسن‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬وتصلب‭ ‬الشرايين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬فرقًا‭ ‬كافيًا‭ ‬لتقليل‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية،‭ ‬بنسبة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬و15%»‭. ‬وكشفت‭ ‬الدراسات‭ ‬السابقة‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتناولون‭ ‬التوت‭ ‬البري‭ ‬بانتظام،‭ ‬يقل‭ ‬لديهم‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬وكذلك‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭.‬

ويعد‭ ‬التوت‭ ‬البري‭ ‬غنيا‭ ‬بالمركب‭ ‬الطبيعي‭ ‬«الأنثوسيانين»،‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬اللونين‭ ‬الأحمر‭ ‬والأزرق‭ ‬في‭ ‬الفواكه‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬اخرى‭ ‬أن‭ ‬الضغط‭ ‬البسيط‭ ‬على‭ ‬الذراع‭ ‬والساق‭ ‬قد‭ ‬يفيد‭ ‬الدماغ،‭ ‬وأن‭ ‬الضغط‭ ‬الإضافي‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬الدماغ،‭ ‬كما‭ ‬يزيد‭ ‬مستويات‭ ‬الجزيئات‭ ‬الواقية‭ ‬من‭ ‬السكتة‭ ‬الدماغية‭.‬

ووجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يضعون‭ ‬جهاز‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬المحمول‭ ‬على‭ ‬الذراع‭ ‬أو‭ ‬الساق‭ ‬لعدة‭ ‬دقائق،‭ ‬فإنهم‭ ‬يختبرون‭ ‬سيطرة‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬أدمغتهم،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬نقله‭ ‬موقع‭ ‬«لايف‭ ‬ساينس»‭ ‬عن‭ ‬دراسة‭ ‬أجراها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬ونُشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬«طب‭ ‬الأعصاب»‭.‬

وأفاد‭ ‬الباحثون،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬زادت‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬الجزيئات‭ ‬الواقية‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬والتي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬ذكرت‭ ‬دراسات‭ ‬أنها‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬وقائيا‭ ‬في‭ ‬الدماغ،‭ ‬مثل‭ ‬منع‭ ‬السكتة‭ ‬الدماغية‭.‬

وقد‭ ‬أشارت‭ ‬الأبحاث‭ ‬السابقة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬«تدريب»‭ ‬أعضاء‭ ‬الجسم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تقييد‭ ‬تدفق‭ ‬الدم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الأكسجين،‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الضغط‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬على‭ ‬الذراعين‭ ‬والساقين،‭ ‬قد‭ ‬يجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬عندما‭ ‬تنشأ‭ ‬مشاكل‭.‬

على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬القلب‭ ‬المدرب‭ ‬أكثر‭ ‬مقاومة‭ ‬للتغيرات‭ ‬في‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬خلال‭ ‬نوبة‭ ‬قلبية‭.‬