التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬يقي‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين

لندن – الزمان
كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة «إيست أنجليا» على مدى 6 أشهر، عن أن تناول كوب واحد من التوت الأزرق يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة. ووجد العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ممن تناولوا 150 جرامًا من الفاكهة هذه يوميًا، شهدوا زيادة في تدفق الدم مع قلة تصلب الشرايين، ما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب (القاتل الرئيسي في العالم)، بمعدل يتراوح بين 12 و15%.
واختبر العلماء آثار تناول التوت البري يوميًا على 138 مشاركًا تراوحت أعمارهم بين 50 و75 عامًا، وكانوا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وهو المصطلح الطبي لمزيج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة. وقال الدكتور بيتر كورتيس، المعد المشارك في الدراسة: «لقد وجدنا أن تناول كوب واحد من التوت الأزرق، أدى إلى تحسن مستمر في وظائف الأوعية الدموية وتصلب الشرايين، الأمر الذي يحدث فرقًا كافيًا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بنسبة تتراوح بين 12 و15%». وكشفت الدراسات السابقة أن الأشخاص الذين يتناولون التوت البري بانتظام، يقل لديهم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وكذلك أمراض القلب.
ويعد التوت البري غنيا بالمركب الطبيعي «الأنثوسيانين»، المسئول عن اللونين الأحمر والأزرق في الفواكه. من جهة اخرى ،كشفت دراسة اخرى أن الضغط البسيط على الذراع والساق قد يفيد الدماغ، وأن الضغط الإضافي قد يساعد في تنظيم تدفق الدم إلى الدماغ، كما يزيد مستويات الجزيئات الواقية من السكتة الدماغية.
ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يضعون جهاز ضغط الدم المحمول على الذراع أو الساق لعدة دقائق، فإنهم يختبرون سيطرة أكبر على تدفق الدم إلى أدمغتهم، وفقا لما نقله موقع «لايف ساينس» عن دراسة أجراها مجموعة من الباحثين ونُشرت في مجلة «طب الأعصاب».
وأفاد الباحثون، بحسب ما نشرته سكاي نيوز، أن هذه الطريقة زادت أيضا من مستويات الجزيئات الواقية في الدم، والتي سبق أن ذكرت دراسات أنها تلعب دورا وقائيا في الدماغ، مثل منع السكتة الدماغية.
وقد أشارت الأبحاث السابقة إلى أن «تدريب» أعضاء الجسم عن طريق تقييد تدفق الدم، وبالتالي الأكسجين، إليها من خلال الضغط بشكل دوري على الذراعين والساقين، قد يجعلها أكثر مرونة عندما تنشأ مشاكل.
على سبيل المثال، قد يكون القلب المدرب أكثر مقاومة للتغيرات في تدفق الدم خلال نوبة قلبية.