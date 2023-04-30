التهاني تطوّق ندى شوكت مع قلادة الإبداع

بغداد – فائز جواد

منذ اعلان منح رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز، قلادة الابداع للصحفية الرائدة ندى شوكت ، والتهاني تنهال عليها من زملاء العمل ، مصحوبة باستذكار لمسيرة العمل الطويلة، فيما يحرص من احتضنتهم في خطواتهم الاولى بعالم الصحافة وتتلمذوا على يدها،تقديم كلمات العرفان مصحوبة بدفء المحبة.حيث اكدت الصحفية اسماء الدليمي ان (الرائدة ندى شوكت مثال نادر للاعلامية المحبة لعملها والمحبة لكل من عاصرتهم وعاصروها وتتلمذ على يديها الكثير ومنهم أنا ولازلت اتذكر مقولة الأستاذ سعد البزاز عندما قال لي اذا كنت تريدين الاستمرار في عالم الصحافة الصعب، وكنت وقتها طالبة في مرحلة اولى قسم الإعلام ،ساجعلك في رعاية الست ندى شوكت لانها ترعى الاقلام الواعدة….. مبارك امنا الحنونة). وقالت الشاعرة ساجدة الموسوي المقيمة في الامارات (ألف تهنئة من القلب للعزيزة ندى شوكت .. وشكراً للزمان على هذه الالتفاتة الجميلة لصحفية مبدعة قدمت الكثير للصحافة العراقية بكل هدوء ومن قلبها النبيل وقلمها الذكي ، أهديها تحياتي المعطرة بشذى المحبة والوفاء ).

وكتبت التدريسية في كلية الاعلام بجامعة بغداد هدى مالك شبيب (ندى شوكت هي جزء من شبابي هي امي واختي وصديقتي التقيتها عام 1986 أول خطوة لي بعد تخرجي من كلية الاعلام مباشرة، منها تعلمت مبادئ الصحافة ومبادئ الحياة كلها، كانت حقا ومازالت مدرسة في الصحافة وبصمة لا تنسى في حياة كل الشباب الصحفي انذاك).

وعلى صفحته في فيسبوك كتب الشاعر فاروق سلوم مهنئا شوكت (كنت دائما ذاكرة صحفية للمطاولة والبقاء والحرف النبيل وكنا نغبط زماننا انك واسماء زميلاتك من نساء صحافتنا كنتنَّ اطلالة صحفية يومية تضيء قراءاتنا فألف مبروك القلادة وانت قلادة صحافتنا ودام حرفك الطيب)، وارسل الصحفي البارز زيد الحلي رسالة تهنئة قال فيه ا(الف مبارك عزيزتي ندى.. قلادة الابداع استحقاق بمكانه.تحياتي وتمنياتي بالتوفيق والسداد). وقال الاكاديمي طه جزاع (الف مبارك. تستحقين زميلتنا الكبيرة ست ندى كل التقدير والتكريم الذي يليق بمسيرتك المهنية المثابرة، اتمنى لك المزيد من التألق والعطاء الصحفي المتميز ،تهانينا).

ومن مقر اقامتها في عمان كتبت الصحفية ناجحة كاظم التي جمعتها بشوكت رفقة طويلة في (الجمهورية) (تستاهل نداوي.. قامة صحفية مهمة. ربي يحفظك ابو الطيب على هذه الالتفاتة)، ومن مغتربها في امريكا كتب نادية عمانوئيل التي عملت لسنوات في (الزمان) (تستحق وبجدارة الست ندى هذا التكريم باخلاصها ووفائها لعملها ووطنها ).واشارت الصحفية خولة العكيلي (ألف مبارك قلادة الابداع للزميلة ندى شوكت ، البزاز يبقى وفيا لاصدقائه ومن يعمل معه يثمن ويكرم).

وتلقت (الزمان) عبر الهاتف تهاني من عدد اخر من الكتاب والادباء والفنانين بينهم المطرب السياحي احمد سلمان الذي تمنى للمحتفى بها دوام التقدم ،واعرب عن الامل في تحسن صحته لحضور احتفالية تقليدها القلادة اليوم الاثنين، وقالت الفنانة عواطف نعيم ( ارجو تبليغ الاستاذة الراقية ندى شوكت التهاني والتبريكات بمناسبة تكريمها بقلادة الابداع من قبل الاستاذ سعد البزاز وهو استحقاق هي جديرة به،لتأريخها المتميز والمثابر في مجال العمل الصحفي الجريء والوطني). كما قدم التهاني الكاتب البارز الدكتور ياس خضير البياتي والتدريسية الدكتورة نزهت الدليمي والتدريسي في كلية الإعلام ليث بدر الراوي وعضو الهيئة الإدارية لنادي الصيد سناء وتوت. ومن السويد اتصل الصحفي سمير ناصر مهنئا، وتمنى الإعلامي جواد العلي ان يحضر احتفاء التكريم الا انه يصل بغداد بعده بيومين مقدما (التهنئة لندى العزيزة والى اسرة التحرير بقيادة الدكتور احمد عبد المجيد). واعرب الكاتب عكاب سالم الطاهر عن فرحته بالمناسبة قائلا (ساحضر التكريم سعيا على الرأس لا مشيا على قدم). فيما قالت الصحفية خولة إبراهيم (انا بعمان ومن قلبي اهنيء صديقتي ندى فهي تستحق كل تقدير وتكريم).

وقدم الاكاديمي نوري الزكم تهانيه مؤكدا(اعتزازه بالزميلة المكرمة وبمبادرة التكريم ذاتها)، وقال المتحدث الرسمي لوزارة النفط الاعلامي عاصم جهاد(الزميلة ندى شوكت تستحق الكثير من المحبة والتقدير ،ولها بصمات جميلة في الصحافة العراقية وخصوصا الجمهورية والزمان)، واعرب التشكيلي صالح رضا عن سعادته (لتكريم الأخت والإعلامية الكبيرة ندى شوكت من قبل راعي الابداع الأستاذ سعد البزاز).