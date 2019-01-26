كلام أبيض

التهافت على التأليف المبكّر – جليل وادي

الابداع ان تأتي بما هو جديد ، لم يسبقك اليه الآخرون ، تتفرد به ويحسب لك ، ويكشف عن ثقافتك ورحابة خيالك وصحة تفكيرك ، وتغدو به المنبع الذي ينهل منه اللاحقون ، هذا ما وددت قوله للذين أصبح لديهم اصدار الكتب شيئا مظهريا وسلوكا للتباهي ، وليس اضافة نوعية في حقول المعرفة ، يأتي كلامي هذا اثر متابعة لظاهرة جديدة آخذة بالنمو في وسطنا الاكاديمي تتمثل بتهافت الأساتذة على اصدار الكتب ، ومع ان التنافس بذاته أمر يُسعد ، لكن ما يحبط ان يكون المنجز اعادة انتاج لما قيل سابقا ، واستنساخا لأفكار الغير . ولست بمستهين بهذا الجهد ، فهو في جميع الأحوال أفضل من عدم الانجاز ، لكن لا يمكن وصف أصحابه بالمبدعين ، وان أغرقوا المكتبة بالعشرات من الاصدارات في غضون سنوات تُعد على أصابع اليد الواحدة من حصولهم على الشهادة العلمية . ومع اني أتحدث في مجال تخصصي ، ولا يمكنني تعميم الأحكام بالرغم من اشتراك أغلب الوسط الاكاديمي في الظاهرة ، فمن بين الملاحظات ان الكثير من هذه المؤلفات تنطوي على فهم خاطئ للنظريات والمفاهيم والنماذج ، وما يزيد الأمر سوءا ان أصحابها تعوزهم الممارسة الميدانية التي من شأنها أثراء الحصيلة النظرية . لهذه الظاهرة مخاطر كارثية ، اذ أسهمت بإيهام طلبة العلم بنقلها معارف خاطئة ، وما كان لهذا ان يحدث في عقود سابقة عندما كانت المؤسسات العلمية تضع اشتراطات عديدة للتأليف بضمنها احالة الكتب الى خبراء أكفاء لتقييمها واصدار الأحكام بمدى رصانتها العلمية ، كما ألزمت الجهات المعنية دور النشر العاملة الالتزام بهذا الاجراء ، لكن غياب الرقابة والطابع التجاري الذي بات يتحكم بدور النشر العربية والمحلية في السنوات الاخيرة جعلها لا تعير اهتماما للمستوى العلمي قدر اهتمامها بما يحققه الكتاب من أرباح ، وبحسب السوق وعامل الربح أصبحت الكتب المفضلة لدور النشر ، تلك التي يغلب عليها الطابع المدرسي بتناولها للمفردات المنهجية للأقسام العلمية ما جعل الفرصة سانحة للمؤلفين الذين أتحدث عنهم ، وتختار لها عناوين براقة بصرف النظر عن محتواها لإغراء الطلبة بالشراء وبخاصة طلبة الدراسات العليا الذين يفاجئون أثناء اعداد مشاريعهم البحثية ان نسبة كبيرة من المؤلفين ينقل أحدهم عن الآخر بعناوين مختلفة . واذا كان القارىء المتخصص يستند الى معايير ثلاثة في انتقاء الكتاب وبحسب ترتيبها : اسم المؤلف ودار النشر ثم عنوان الكتاب ، فان القارىء العام والطلبة قد يجهلون أسماء الأساتذة المشهود لهم علميا ، او ليست لديهم الخبرات السابقة لتقييم دور النشر ، فيتأثرون بالعناوين ، ويظنون ان هؤلاء المؤلفين بارعون في مجالاتهم ، وان مضامين كتبهم من الحقائق المسلم بها ، وهذا ما يُلاحظ في اعتماد بحوثهم على مراجع هزيلة . ولا ألوم دور النشر أبدا ، فحركة السوق والتراجع الواضح للقراءة يتحكم بطبيعة عملها ، لكني ألوم جامعاتنا التي تملك مطابع ويفترض ألا يمر من خلالها الا ما هو نوعي ومتين ولأسماء بعينها ، لكن بعضا من تلك الجامعات وبدافع التمويل الذاتي فتحت الأبواب على مصاريعها امام مؤلفين لا يعتد بهم من داخل أروقتها وخارجها ، حتى ان بعضا من أساتذتها المرموقين ما عادوا ينشرون من خلالها ، مع ان مسؤولية الجامعة أشد من مسؤولية دور النشر مع بالغ احترامنا للرصين منها والتي مازالت صامدة ولم يهزها ما يجري في سوق الكتب المتراجع . هذا التهافت من الذين يقبلون بعشرة نسخ مقابل بيع حقوقهم مدى الحياة لدور النشر ، او لديهم الامكانات المالية لطبع كتبهم على حسابهم ، أثر سلبا على مؤلفين آخرين ليس لديهم مثل هذا الاستعداد ، ولا يملكون المال الكافي لطبع مؤلفاتهم على أهميتها العلمية حتى من خلال جامعاتهم التي يفترض بها دعمهم ماليا كما تفعل بعض الجامعات العربية والأجنبية التي تفخر بمنجز أساتذتها وتوشحه بعبارات منتقاة لبيان أهميته وشرعيته ، ما يعطي القاريء الثقة برقي مستواه ، فضلا عن عدم السماح لغيرهم بالإصدار لحين نضوج الأفكار واستكمال الأدوات .