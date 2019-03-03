التنين الصيني يتوّج باب الطلسم – طارق حرب

باب الطلسم أحد أبواب الجزء الشرقي من بغداد أي في رصافة بغداد شرق محلة الشيخ عمر وميزة هذا الباب عن أبواب بغداد في جزئيها الغربي والشرقي انه توج بطلسم وتعويذة لا مثيل لها في أبواب بغداد يتمثل برجل جالس بشكل غريب وهيئة غريبة وعلى كل من يمينه ويساره الحيوان الصيني المشهور المسمى بالتنين الحيوان الخرافي الصيني لحماية بغداد وأهلها من حسد الحاسدين وكيد الاعداء المتربصين ولعل ذلك يمكن أن يكون تاريخاً لهذا الباب كون استعمال الهيئات الصينية وردت بغداد بعد فتح هولاكو لبغداد والقضاء على الدوله العباسية عام 656 هـ حيث الدولة الايلخانية المغولية وبعدها الدولة الجلائرية حيث ترجع الدولتان الى مناطق أقصى الشرق من الصين ومنغوليا وبذلك فنحن لا نتفق مع من يقول ان هذا الباب يعود الى العهد العباسي اذ لوراجعنا أسماء أبواب بغداد في العهد العباسي لا نجد بابا بأسم باب الطلسم أو باب الحلبة بأعتبار قربه من حلبة اللعب أو السباق فلو رجعنا الى كتاب خطط بغداد للدكتور ليسنر حيث حدد اسماء الابواب في العهد العباسي الاول ولا يذكر هذا الباب من بين هذه الابواب حيث يحدد ابواب بغداد بأنها:- أبرز وقبيضه والانبار والبردان والبستان والبصرخ والتبن والجسر والحديد وحرب وخراسان والخاصة والدير والذهب والدواب والغنم والشام والشعير والشماسية والطاق وطاق الحراني والعامةوقطربل والكرخ والكناس والكوفة والمحول والمخرم والمراتب والمقير وليس من بينها هذا الباب وحتى الدكتور صالح احمد العلي في كتابه بغداد مدينة السلام لم يذكر هذا الباب أو في هذا المكان الموجود حيث يذكر أبواب بغداد:- باب الابواب والبصرة والتبن والجسر والحديد وحرب وخراسان والذهب والشام والشعير وطاق الحراني وقطر بل والكرخ والكوفة والمحول. كذلك يذكر الدكتور جورج المقدسي في كتابه خطط بغداد في القرن الخامس الهجري أي العهد العباسي الثاني أبواب بغداد وليس من بينها هذا الباب وهذه الابواب التي يذكرها هي:- أبرز والازج وبدر والبصرة والتبن والجديد وخراسان والسلطان والشعير والشماسية والطاق والعامة والغربة والفيل والمحول والمراتب والنوبي. واذا كانت أمانة بغداد قد عثرت على بقايا أسس هذا الباب التاريخي بالقرب من مقبرة الغزالي شرق جامع الشيخ عبد القادر الگيلاني أسفل الطريق الحولي لبغداد في الجزء الشرقي وهو طريق محمد القاسم للمرور السريع بعد رفع آلاف الاطنان من السكراب والمخلفات وازالة عشرات المحلات التي كانت تغطي الباب وتضيع معالمه وتولت تنظيف الساحات المحيطة بهذا الاثر الخالد فأن وجوده قرب حلبة السباق السابقة وورود اخبار كثيرة عنه خاصة عند دخول هولاكو الى بغداد وبعد ذلك دخول السلطان العثماني مراد الرابع سنة 1638 وقيامه بغلقه لأنه اسهم في دخول الصفويين الى بغداد قبل ذلك بأقل من ثلاثين سنة واسقاطهم للحكم العثماني الاول ببغداد ولكي لا يدخل الصفويون بغداد مرة ثانية الى بغداد وينهوا الحكم العثماني مرة ثانية ونسف العثمانيين لهذا الباب سنة 1917 م بعد دخول الانگليز لبغداد حيث كان هنالك مستودع بارود ولكي لا يقع بيدي الانگليز وغير ذلك جعل لهذا الباب اهمية تراثية كبيرة. من الواضح ان باب الطلسم يشبه بابا آخر من أبواب بغداد هو الباب الوسطاني وقوامه برج فخم دائري الشكل معزز بصف من المزاغل الشاقولية وزعت على محيطه بابعاد متساوية ويظهر من معاينته انه خضع للصيانة في العهد العثماني أي ان بناءه كان قبل هذا العهد لذلك تمت اضافة بعض الاضافات التي أوجبتها الاسلحة الحديثة التي لم تكن موجودة قبل العهد العثماني أي لم تكن موجودة في العهد الايلخاني والجلائري والخروفين الاسود والابيض ممن حكمت بغداد قبيل العهد العثماني لذلك جددت ستارته واستحدثت فيها فتحات كمكان للمدافع الثابتة على ناصية الباب والذي يظهر من الرحالة الفرنسي تافرنيه الذي زار بغداد سنة 1652 م انه قدر عدد المدافع على اسوار بغداد بستين مدفعاً. ولقد زين المدخل الرئيسي لبرج الباب بمنحوتة آجريه نادرة تحمل دلالات رمزية مستوحاة من الثقافات الشرقية القديمة وتنتمي لعقائد ومفاهيم ودلالات ذات أصول وثنية اذ اعتمدت طلاسم معينة تسهم في حراسة أبواب المدينة بغداد وأهل بغداد من كيد الاعداء والسحرة والذين يريدون السوء وتمثل هذه الصورة شخصا بهيئة غريبة ورداء لا مثيل له في بغداد أو يختلف عن أردية أهل بغداد ويقترب من أردية دول شرقي اسيا وهذا يجلس متربعاً على الارض وعلى كل من يمينه ومن يساره حيوان خرافي اسطوري لا زال يظهر في احتفالات تلك الدول وهوالتنين والشخص الجالس يمسك بكل يد من يديه لسان التنين اللذين صورهما من عمل هذه اللوحة على شكل ثعبانين كبيرين ملتويين لهما رأس تمساحين بقرنين وجناحين ويدين. وطبيعي ان هذا الرسم لا تعرفه بغداد ولا تاريخها خاصة وان الشخص الموجود في هذه الصورة ذا سحنه اسيوية شرقية ويرتدي زيا مزركشا وهنالك زخارف نباتية على شكل أغصان ملتوية ومتشابكةتخرج منها أوراق ثلاثية ومراوح نخيلية ومعها اشكال حلزونية ونعماً للرحالة الفرنسية ديو لاڤوا التي صورت ذلك بكامرتها ودونت خلاصة ما نقش عليه من كتابات. وكان مدون على واجهته الخارجية قوله ( واذ يرفع ابراهيم القواعد…….) وذكر الخليفة العباسي الناصر لدين الله وهذا يبدو ان أصل هذا الباب كان بابا من العهد العباسي ولكن هذا الباب وضع بعد ذلك العهد.

بغداد