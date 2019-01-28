التناقضات اللامشروعة – جاسم مراد

لم تعد التناقضات بين اخوة النضال مقبولة ، فإذا كان الأمر يتعلق بالسلطة ، فهي ليست ملكا لأحد الطرفين ، فتلك السلطتين إذ كانت في رام الله أو في غزة ، فان حاكميتهما بيد المحتلين ، وان كان للطرفين هامشا فيهما ، فان كل الوطن مغتصب، فلا قيمة لسلطات رهينة الاحتلال ، وتنتظر هوامش الدول ، وما يصدر من ضعف الاشقاء من مواقف ومعونات . فنضال حركة التحرر يعتمد اساسا على الشعب ، ومايستخدمه من طرق النضال المتعددة ، فإذا كان قادة رام الله وغزة ، تغريهم السلطة المرهونة للاعداء ، فانهم بالتأكيد يشقون وحدة النضال الشعبي الى نصفين وبالتالي يفقدون قوة الكفاح الوطني لتحرير الارض، وهذا مايريده العدو ، وتراهن عليه قوى الاستعمار الدولي ، المناهضة لحركات التحرر عموما ، وحركة النضال الفلسطيني على وجه الخصوص .

لاندري كيف ينام هؤلاء القادة ، وشعب غزة والضفة الغربية يقدم يوميا التضحيات والشهداء من اجل فلسطين ، وكيف يحق لقادة رام الله محاصرة ابناء غزة فوق الحصار الصهيوني ويزعمون إنهم الممثلون الحقيقيون لعموم الشعب الفلسطيني ..؟ لعن الله كراسي السلطة ، التي تفرق اخوة الكفاح المشترك، ويلعن كل السلطات التي تبتعد عن حقوق الشعوب ، إن العودة لاصول النضال الفلسطيني وطبيعة العلاقات بين فصائل النضال في عهدي الشيخين الكبيرين ياسر عرفات وجورج حبش هو المخرج للازمات الراهنة ، فكان الاختلاف والتناقضات السياسية تصل لمراحل عالية ، لكنهما وانطلاقا من وحدة الكفاح المشترك يتم معالجة تلك الاختلافات بعقول راجحة وإيمان راسخ بالهدف السامي وهو فلسطين .

لانعتقد هناك شعبا خاض النضال على مدى قرن كامل ولازال يواصل ، دون تأثر بالتضحيات الجسام والحصارات والجوع مثل الشعب الفلسطيني . والان على وفق الحسابات فقد قدم ابناء غزة وحدهم عبر مسيرات الجمع المجيدة اكثر من الف وسبعمائة جريح ومائتي وخمسون شهيدا بالاضافة الى حصار كامل على كل المستويات ، ثم تحاصرهم سلطة رام الله هل يجوز ذلك في قوانين العمل النضالي المشترك ..؟ إن التناقضات بين حركتي فتح وحماس يجب الا تنسحب على طبيعة النضال الوطني ، وان المعالجة إذا ماتم ابعاد المصالح السلطوية تكون مقدور عليها ، سيما هناك من القادة الاخيار في كلا الحركتين وفي صفوف الجبهات والحركات الاخرى يتمتعون بوعي وحرص عاليين قادرين لتفكيك تلك المشاكل .

إن اسرائيل وقوى الاستعمار ومعهما اطراف أخرى يعملون لتعميق هذا الاختلاف وشق وحدة النضال الفلسطيني في هذا الوقت الدقيق مثلما عملوا في فترات زمنية سابقة لكن في تلك المراحل تم ادرك هذه النوايا وافشلها ، ونأمل ان يدرك القادة في المرحـــــلة الراهنة تلك المخططات واســـــــقاطها ، والعمل سويا وفي جبهة نضال موحــــــدة لكون مسيرة النضال طويلة للوصول الى سلطة وطنـــــــية وعاصمتها القدس .