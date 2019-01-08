إنحسار إنخراط النساء بالتنظيمات المتطرفة خلال 2018

التميمي يكشف لـ (الزمان) عن مشروع فساد هدمت بموجبه 150 مدرسة بديالى – ديالى ــ سلام عبد لشمري

كشف النائب عن محافظة ديالى همام التميمي ، عن مشروع فساد بين وزارتي التربية والصناعة هدمت بموجبه 150 مدرسة بالمحافظة وبيع انقاضها.

وقال التميمي لــ ( الزمان) امس ان (هناك العديد من الفاسدين والذين هدروا المال العام، وحان الوقت لفتح هذا الملف ومحاسبة الفاسدين) ، مبينا أن ( من بين مشاريع الفساد التي تضررت منها محافظة ديالى هي مشروع رقم واحد بين وزارتي التربية والصناعة) .

بناء مدارس

وأوضح التميمي ، أن (ذلك المشروع هــــــــدمت بموجبه اكثر من 150 مدرسة في المحافظة، منذ خمس سنوات ولم تبن اي مدرسة مكانها ) ، مشيرا الى أن (انقاض تلك المدارس تم بيعها من قبل تلك الجهات واخذ اموالها). وبين عضو مجلس النواب ، أن (سلفة صرفت لبناء المدارس ولم تبن) ، لافتا الى أن (الطلبة ما زالوا يدرسون في كرفانات) . ومن جهة اخرى قالت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، النائبة غيداء كمبش لــ (الزمان) ، إن (وزارة البلديات وافقت على اعادة العمل بمشروع محطة ماء الجبور والسادة الصميدع في حوض حمرين بعد توقف دام نحو 5 سنوات بسبب الاضطرابات الامنية) . واضافت كمبش ، أن (المشروع، والذي تبلغ كلفته المادية 34 مليار دينار كانت نسبة انجازه تقترب من 68 بالمئة قبل ايقافه) ، مؤكدة ، أن (المشروع له اهمية استراتيجية من ناحية دعم قرى مترامية تضم 60 ألف نسمة تعاني منذ سنين طويلة من شحة قاسية في مصادر مياه الشرب وكادت تؤدي بها للنزوح القسري لو بقي الامر عــــلى حالــه دون اي اجراء) .

ومن جانب آخر كشف قيادة شرطة محافظة ديالى ، عن تغير نوعي في ملف الاعتقالات هو الاول من نوعه منذ 15 سنة ، فيما اكدت بان الجرائم بمختلف انواعها في انحسار. وقال المتحدث الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطيه ، أن ( شرطة ديالى بمختلف تشكيلاتها نفذت اوامر اعتقال بحق اكثر من 4500 متهم بقضايا ارهابية وجنائية مختلفة خلال 2018).

واضاف العطيه ، ان (شرطة ديالى افرجت عن اكثر من 5900 معتقل خلال العام الماضي بعد حسم قضاياهم من قبل القضاء العراقي) ، مشيرا الى ان (2018 شهد تغيراً نوعياً في ملف الاعتقالات هو الاول من نوعه منذ 15 سنة من ناحية ان يكون عدد المفرج عنهم اعلى من عدد المعتقلين وهذا مؤشر على ان معدل الجرائم في انحسار دائم بالإضافة الى سرعة حسم القضايا واصدار القضاء بالإفراج عمن لم تثبت ادانتهم ) . واكد المتحدث الاعلامي باسم شرطة ديالى ، ان ( شرطة ديالى حريصة جدا على حسم قضايا الموقوفين من خلال سرعة التحقيق ونقل القضايا الى القضاء لإعطاء كلمته الفصل ، مبينا ان العشرات من المتهمين سلـــــــموا انفسهم طواعية وهذا انجاز اخر تحقق خلال 2018).

تهمة الارهاب

وكشفت قيادة شرطة محافظة ديالى ، عن اجمالي النساء اللائي اعتقلن بتهمة الارهاب خلال العام الماضي 2018 لافتا الى انحسار انخراط النساء بالتنظيمات المتطرفة. وقال مدير اعلام شرطة ديالى العقيد غالب العطية لـ (الزمان)، إن (اجمالي عدد النساء اللائي اعتقلن بتهمة الارهاب خلال 2018 بلغ 3 نساء فقط)، مضيفا ، أن (العدد هو الاقل منذ 12 عاما في ديالى (لافتا الى وجود (انحسار كبير جدا في انخراط النساء بالتنظيمات المتطرفة بسبب وعي المجتمع وادراكه لخطورة الافكار المتشددة) . ومن جهة اخرى حذر مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالى، من مستويات الفقر بالمحافظة، واصفا إياه بالقنبلة الموقوتة. وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي لـ (الزمان)، إن (معدلات الفقر في ديالى بلغت مستويات قياسية جدا خلال 2018 وتجاوزت حاجز الـ 30 % فيما النسب اعلى بكثير في المناطق المحــــررة).

واضاف مهدي ، ان (ارتفاع معدلات الفقر المدقع انعكس سلبا على المجتمع وبدأت تبرز عصابات للسرقة والسطو والخطف وكاد الامر يصل الى مراحل خطيرة لولا جهود القوى الامنية في الحد من انشطتها الاجرامية وتفكيك الكثير منها) . واشار مدير مكتب حقوق الانسان، الى ان ( الفقر يمثل قنبلة موقوتة في ديالى يمكن ان يؤدي انفجارها الى ضرر بالغ للمجتمع)، مؤكدا بان (حل الجريمة لا ينتهي بالعمل الامني بل في برامج داعمة للفقراء تضمن توفير حياة كريمة لهم وتمنع أطفالهم من الانخراط في مستنقع الجريمة).من جانب اخر كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى ، نتائج الحرب على المخدرات التي خاضتها خلال العام الماضي 2018 مشيرة الى انها اعتقلت أكثر من 100 مروج ومتعاط للمخدرات. وقال مدير اعلام الشرطة العقيد غالب العطية لـ (الزمان)، إن (شرطة ديالى حققت نتائج مهمة في الحرب على المخدرات خلال العام الماضي 2018 حيث تم ضبط 50 إلف حبة مخدرة و7 كغم من مواد مخدرة مختلفة الانواع بالإضافة الى 200 امبولة) . واضاف العطية، أن (الشرطة اعتقلت أكثر من 100 متهم بترويج وتعاطي وحيازة المخدرات وفككت شبكات خطيرة) ، مؤكدا، أن (الحرب على المخدرات أتت ثمارها من ناحية الحد من نشاطها بنسبة عالية جدا ، بالإضافة الى إطلاق سلسلة ندوات توعية شملت كل مدن ديالى لــــتوعية الشباب بمخاطر المخدرات وفتح نوافذ التعاون المعلوماتي للإبلاغ) . ومن جانب آخر افاد مصدر أمني في محافظة ديالى بضبط ثلاث شاحنات تحمل مواد غير مكمركة داخل المحافظة.

ضبط شاحنات

وقال المصدر لـ (الزمان)، إن (مفارز أمنية مشتركة ضبطت ثلاث شاحنات تحمل مواد متنوعة غير مكمركة على الطرق الرئيسية قرب بعقوبة) .

واضاف المصدر، أنه (جرى اعتقال سائقي الشاحنات الثلاثة وايداعهم التوقيف فيما تم التحفظ على المواد المضبوطة بانتظار قـــرار القضاء حيالها).