النقد العربي بالتعاون مع مركز الصندوق الدولي للإقتصاد

تمويل الشرق الأوسط محور دورة تحليل السياسة المالية العامة

أبوظبي – الزمان

افتتحت صباح الاحد دورة “تحليل سياسة المالية العامة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي، في مقر الصندوق بأبوظبي وتستمر للمدة 3 – 14 اذار الجاري. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مالية الحكومة والسياسة المالية تؤدي دورا مهما في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص.

يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية والى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهما من ميزانيتها. في هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط.

ترشيد الانفاق

واضاف البيان ان (العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول وتخفيف الضغوط التضخمية). وقال عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق في كلمة الافتتاح (لا يخفى عليكم الدور الهام الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص. يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية والى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهما من ميزانيتها. وفي هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطـــــــــية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفـــــــعيل النظم الضريبية وتنـــــــــويع مصادر الدخل من خلال تطوير القــــــــطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط. كذلـــــــك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول وتخفيف الضغوط التضخمية).

وشدد على القول (إن دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام.

فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام.

سياسة سليمة

هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سلـــيمة لإدارة الدين العام بهدف تخـــــــفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته.

كما ينبغي العمل على تبني ســـــــياسة إصلاح النفقات المتنامية مثـــــل نظام الـــــتقاعد والرعاية الصـــحية الحكومية).

وللوصول إلى هذه الاهداف لا بد من إيجاد الاساليب والادوات التي يمكن استخدامها من أجل ضمان استدامة السياسة المالية، ومن عدم زيادة في أعباء الدين العام هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي ربما يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

واكد البيان ان الدورة تركز على أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوزيع أمثل للموارد والسياسة المالية في الدول الغنية نسبياً في ظل التقلبات بأسعار النفط والسلع وسياسة النفقات وإصلاحات دعم الطاقة والنظم الضريبية والاصلاحات اللازمة واستدامة السياسة المالية.