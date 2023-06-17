التلفزيون الايراني: خطوات جديدة في التقارب بين طهران والرياض

طهران – الزمان: افاد التلفزيون الإيراني الرسمي إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى طهران، السبت.

واعتبر التلفزيون ان زيارة المسؤول السعودي، تكشف عن خطوات جديدة في عملية التقارب بين البلدين.

وقررت إيران والسعودية في مارس/ آذار إنهاء الخلافات الدبلوماسية واستئناف العلاقات بعد صراع اقليمي طويل.

وقطعت السعودية العلاقات مع إيران في 2016 بعد أن اجتاح ايرانيون مقرات دبلوماسية سعودية في طهران.

واعتبر مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج في وزارة الخارجية الايرانية علي رضا عنايتي، السبت، ان زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الى طهران “حلقة أخرى من اجل انجاح ائتلاف السلام والتنمية”، وفق وكالة أرنا الايرانية.

واعتبر عنايتي ان عزم ايران و السعودية على الحوار والدبلوماسية يبشر بأفق مشرق للتعاون الإقليمي.