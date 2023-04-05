التلسكوب جيمس ويب يرصد أبعد مجرة مكتشفة في الكون

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رصد‭ ‬تلسكوب‭ ‬جيمس‭ ‬ويب‭ ‬الفضائي‭ ‬أبعد‭ ‬مجرة‭ ‬مكتشفة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬تشكلت‭ ‬في‭ ‬العصور‭ ‬الأولى‭ ‬للكون‭ ‬بعد‭ ‬320‭ ‬مليون‭ ‬سنة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الانفجار‭ ‬العظيم،‭ ‬بحسب‭ ‬دراستين‭ ‬نُشرت‭ ‬نتائجهما‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ومن‭ ‬المعلوم‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬كانت‭ ‬المجرات‭ ‬بعيدة،‭ ‬أي‭ ‬حديثة‭ ‬العهد‭ ‬تالياً،‭ ‬زادت‭ ‬صعوبة‭ ‬اكتشافها‭ ‬نظراً‭ ‬لضعف‭ ‬الإشارة‭ ‬الضوئية‭ ‬المتأتية‭ ‬منها‭.‬‮ ‬

وقد‭ ‬حددت‭ ‬أولى‭ ‬البيانات‭ ‬المسجلة‭ ‬عبر‭ ‬تلسكوب‭ ‬جيمس‭ ‬ويب،‭ ‬الموضوع‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬منذ‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2022،‭ ‬مجرات‭ ‬كثيرة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬إشاراتها‭ ‬الضوئية‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬الأشعة‭ ‬دون‭ ‬الحمراء،‭ ‬وهي‭ ‬موجات‭ ‬طول‭ ‬غير‭ ‬مرئية‭ ‬بالعين‭ ‬البشرية‭ ‬وتتيح‭ ‬مراقبتها‭ ‬الغوص‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬الماضي‭ ‬السحيق‭.‬

وأكدت‭ ‬الكاميرا‭ “‬نيركام‭” (‬NIRCam‭) ‬المدمجة‭ ‬بالتلسكوب،‭ ‬بفضل‭ ‬قدرتها‭ ‬القوية‭ ‬على‭ ‬سبر‭ ‬الأشعة‭ ‬دون‭ ‬الحمراء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التحليل‭ ‬الطيفي‭ ‬الذي‭ ‬يحلل‭ ‬الضوء‭ ‬المتأتي‭ ‬من‭ ‬جسم‭ ‬ما‭ ‬لتحديد‭ ‬عناصره‭ ‬الكيميائية،‭ “‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه‭” ‬وجود‭ ‬أربع‭ ‬مجرات‭ ‬تقع‭ ‬كلها‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬أقاصي‭ ‬الطيف،‭ ‬أي‭ ‬أنها‭ ‬بعيدة‭ ‬جداً‭.‬

ويعود‭ ‬تاريخ‭ ‬تكوّن‭ ‬هذه‭ ‬المجرات‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬سنة‭ ‬و500‭ ‬مليون‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬الانفجار‭ ‬العظيم‭ (‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬قبل‭ ‬13‭,‬8‭ ‬مليار‭ ‬سنة‭)‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬دراستين‭ ‬نُشرتا‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬نيتشر‭ ‬أسترونومي‭”. ‬وكان‭ ‬عمر‭ ‬الكون‭ ‬آنذاك‭ ‬يوازي‭ ‬2‭% ‬فقط‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬الحالي،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بفترة‭ ‬عودة‭ ‬التأيّن،‭ ‬أي‭ ‬حين‭ ‬عاد‭ ‬الكون‭ ‬ليتّقد‭ ‬نوعاً‭ ‬ما‭ ‬وبدأ‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬عدد‭ ‬هائل‭ ‬من‭ ‬النجوم،‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬سُمّيت‭ ‬بالعصور‭ ‬المظلمة‭.‬

وأوضح‭ ‬ستيفان‭ ‬شارلو،‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬الفيزياء‭ ‬الفلكية‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬معدي‭ ‬الدراسة،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬أبعد‭ ‬المجرات‭ ‬التي‭ ‬رصدها‭ ‬تلسكوب‭ ‬جيمس‭ ‬ويب،‭ ‬والتي‭ ‬يُطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬JADES‭-‬GS‭-‬z13-0،‭ ‬تكونت‭ “‬بعد‭ ‬320‭ ‬مليون‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬الانفجار‭ ‬العظيم‭”‬،‭ ‬وضوؤها‭ ‬هو‭ ‬الأبعد‭ ‬الذي‭ ‬رصده‭ ‬علماء‭ ‬الفلك‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬‮ ‬

‭ “‬إنجاز‭ ‬تقني‭” ‬

كذلك،‭ ‬أكد‭ ‬التلسكوب‭ ‬الفضائي‭ ‬وجود‭ ‬المجرة‭ ‬GM‭-‬z11،‭ ‬التي‭ ‬يرجع‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬450‭ ‬مليون‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬الانفجار‭ ‬العظيم،‭ ‬والتي‭ ‬اكتُشفت‭ ‬أولاً‭ ‬عبر‭ ‬تلسكوب‭ ‬هابل‭.‬

وتتمتع‭ ‬المجرات‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬رصدها‭ ‬التلسكوب‭ ‬جيمس‭ ‬ويب‭ ‬بكتلة‭ ‬منخفضة‭ ‬جداً،‭ ‬تقرب‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬مليون‭ ‬كتلة‭ ‬شمسية،‭ ‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬مجرة‭ ‬درب‭ ‬التبانة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬1500‭ ‬مليار‭ ‬كتلة‭ ‬شمسية‭. ‬لكنّ‭ ‬هذه‭ ‬المجرات‭ “‬نشطة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬النجوم،‭ ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬كتلتها‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬العالم‭ ‬الفيزيائي‭.‬

وتتشكل‭ ‬النجوم‭ ‬هناك‭ “‬بالوتيرة‭ ‬عينها‭ ‬تقريبا‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬درب‭ ‬التبانة‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬سرعة‭ “‬مفاجئة‭ ‬جداً‭ ‬قياساً‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬المبكرة‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬تشكّل‭ ‬الكون‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬‮ ‬يعلق‭ ‬هذا‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬الفرنسي‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭.‬‮ ‬

وتبيّن‭ ‬أيضا‭ ‬وفق‭ ‬الباحثين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المجرات‭ “‬فقيرة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬المعادن‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬اكتشاف‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬النموذج‭ ‬القياسي‭ ‬لعلم‭ ‬الكونيات‭: ‬كلما‭ ‬اقتربنا‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬الكون،‭ ‬قلّ‭ ‬الوقت‭ ‬المتاح‭ ‬للنجوم‭ ‬لتشكيل‭ ‬هذه‭ ‬الجزيئات‭ ‬المعقدة‭.‬

واعتبر‭ ‬عالم‭ ‬الفلك‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬يال‭ ‬الأميركية‭ ‬بييتر‭ ‬فان‭ ‬دوكوم‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬مرفق‭ ‬بالدراسة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظات‭ ‬التي‭ ‬رصدها‭ ‬التلسكوب‭ ‬جيمس‭ ‬ويب‭ ‬تشكل‭ “‬إنجازا‭ ‬تقنياً‭”. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬التلسكوب‭ ‬يوسع‭ “‬كل‭ ‬شهر‭ ‬تقريباً‭ ‬حدود‭ ‬الاستكشاف‭”‬،‭ ‬ويسبر‭ ‬أغوار‭ ‬الكون‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭.‬

في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬رصدت‭ ‬الأداة‭ ‬التي‭ ‬طورتها‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ (‬ناسا‭) ‬ست‭ ‬مجرات‭ ‬تشكلت‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬500‭ ‬و700‭ ‬مليون‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬الانفجار‭ ‬العظيم،‭ ‬وتبيّن‭ ‬أنها‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬متوقعاً‭. ‬وإذا‭ ‬جرى‭ ‬تأكيد‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬المجرات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التحليل‭ ‬الطيفي،‭ ‬فقد‭ ‬يدفع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬نظرية‭ ‬تشكل‭ ‬الكون‭.‬