التلسكوب الفضائي يكشف تفاصيل جديدة عن سديم الرتيلاء 

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشف‭ ‬التلسكوب‭ ‬الفضائي‭ ‬جيمس‭ ‬ويب‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬صور‭ ‬مذهلة‭ ‬لسديم‭ ‬الرتيلاء‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬من‭ ‬الكون‭ ‬تولد‭ ‬فيها‭ ‬النجوم‭ ‬بوتيرة‭ ‬محمومة،‭ ‬وستساهم‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المعرفة‭ ‬العلمية‭ ‬بتكوين‭ ‬النجوم‭.‬

وأوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ (‬ناسا‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬سديم‭ ‬الرتيلاء‭ ‬الذي‭ ‬أُطلِقَت‭ ‬عليه‭ ‬هذه‭ ‬التسمية‭ ‬نسبةً‭ ‬إلى‭ ‬شكل‭ ‬سحب‭ ‬الغاز‭ ‬والغبار‭ ‬فيه‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬161‭ ‬ألف‭ ‬سنة‭ ‬ضوئية‭ “‬فحسب‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬الأكبر‭ ‬والأكثر‭ ‬توهجاً‭ ‬بين‭ ‬مناطق‭ ‬تَشَكُل‭ ‬النجوم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجرات‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬المجرّة‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭ ‬ضمنها،‭ ‬ويضمّ‭ ‬أشهر‭ ‬النجوم‭ ‬المعروفة‭ ‬وأكبرها‭ ‬حجماً‭.‬

وركّز‭ ‬العلماء‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬السديم‭ ‬لدرس‭ ‬عملية‭ ‬تَكَوُّن‭ ‬النجوم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬صور‭ ‬جيمس‭ ‬ويب‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬جديدة،‭ ‬منها‭ ‬آلاف‭ ‬النجوم‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬ظاهرة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬للتلسكوبات‭ ‬السابقة‭.‬

واستُخدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬جيمس‭ ‬ويب‭ ‬العلمية‭ ‬لالتقاط‭ ‬صور‭ ‬للسديم‭ ‬بأطوال‭ ‬موجية‭ ‬مختلفة‭.‬

وتبدو‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬الزرقاء‭ ‬الفتية‭ ‬الشديدة‭ ‬السطوع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الصورة‭ ‬الملتقطة‭ ‬بواسطة‭ ‬أداة‭ “‬نيركام‭” ‬التي‭ ‬ترصد‭ ‬مجال‭ ‬الأشعة‭ ‬تحت‭ ‬الحمراء‭ ‬القريبة‭ ‬غير‭ ‬الظاهر‭ ‬بالعين‭ ‬المجردة‭. ‬وأتاحت‭ ‬أداة‭ ‬أخرى‭ “‬نيرسبيك‭” ‬للتلسكوب‭ ‬رصد‭ ‬نجم‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬عمود‭ ‬الغبار‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬سحابة‭ ‬تحوطه،‭ ‬وهي‭ ‬مرحلة‭ ‬في‭ ‬تكوينه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليتاح‭ ‬رصدها‭ ‬لولا‭ ‬القدرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬جيمس‭ ‬ويب‭. ‬وكان‭ ‬الباحثون‭ ‬يظنون‭ ‬سابقاً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النجم‭ ‬أقدم‭ ‬وفي‭ ‬مرحلة‭ ‬أكثر‭ ‬تقدماً‭.‬

وشرحت‭ ‬ناسا‭ ‬أن‭ “‬مناطق‭ ‬تَشَكُل‭ ‬النجوم‭ ‬داخل‭ ‬مجرة‭ ‬درب‭ ‬التبانة‭ (‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الأرض‭) ‬لا‭ ‬تنتج‭ ‬نجومأً‭ ‬بمعدل‭ ‬سديم‭ ‬الرتيلاء‭ ‬المحموم‭ ‬نفسه،‭ ‬ولها‭ ‬تركيبات‭ ‬كيميائية‭ ‬مختلفة‭”.‬

من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬يولي‭ ‬العلماء‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لتركيبته‭ ‬الكيميائية،‭ ‬لأنها‭ ‬تشبه‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تشكلت‭ ‬فيها‭ ‬النجوم‭ ‬عندما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬عمر‭ ‬الكون‭ ‬يتجاوز‭ ‬بضعة‭ ‬مليارات‭ ‬من‭ ‬السنين،‭ ‬وهي‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬تَكَوُّن‭ ‬النجوم‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬تلسكوب‭ ‬جيمس‭ ‬ويب‭ ‬الذي‭ ‬بلغت‭ ‬تكلفته‭ ‬عشرة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬اُرسل‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2021‭ ‬ودخل‭ ‬الخدمة‭ ‬فعلياً‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر،‭ ‬وهو‭ ‬يتمركز‭ ‬راهناً‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬1،5‭ ‬مليون‭ ‬كيلومتر‭ ‬عن‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭.‬

واعتبرت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬أنتجه‭ ‬التلسكوب‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ليس‭ ‬سوى‭ “‬بداية‭ ‬لإعادة‭ ‬كتابة‭ ‬تاريخ‭ ‬تَشَكُل‭ ‬النجوم‭”.‬‮ ‬