التلسكوب الفضائي العملاق يلتقط صوراً لسديم الجبار 

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تُظهر‭ ‬صور‭ ‬جديدة‭ ‬مذهلة‭ ‬التقطها‭ ‬التلسكوب‭ ‬الفضائي‭ ‬جيمس‭ ‬ويب‭ ‬سديم‭ ‬الجبار‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬كتلة‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬والغبار‭ ‬النجمي‭ ‬تشبه‭ ‬كائناً‭ ‬ضخماً‭ ‬ذا‭ ‬جوانح‭ ‬وفي‭ ‬وسطه‭ ‬نجم‭ ‬ساطع‭.‬‮ ‬

ويبدو‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬السديم‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬1350‭ ‬سنة‭ ‬ضوئية‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬مشابهة‭ ‬لتلك‭ ‬التي‭ ‬وُلد‭ ‬فيها‭ ‬نظامنا‭ ‬الشمسي‭ ‬قبل‭ ‬4،5‭ ‬مليارات‭ ‬سنة‭.‬

لذا‭ ‬يعتزم‭ ‬الباحثون‭ ‬الدوليون‭ ‬الذين‭ ‬نشروا‭ ‬الصور‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬دراسة‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ان‭ ‬يتوصلوا‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬أفضل‭ ‬للظروف‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬سائدة‭ ‬عندما‭ ‬تكوّن‭ ‬نظامنا‭.‬

ويشكل‭ ‬التقاط‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬برامج‭ ‬الرصد‭ ‬الرئيسية‭ ‬الخاصة‭ ‬بجيمس‭ ‬ويب،‭ ‬ويُعنى‭ ‬بها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬عالم‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬بلداً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬الفرنسي‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬وجامعة‭ ‬ويسترن‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬وجامعة‭ ‬ميشيغن‭.‬

وقال‭ ‬عالم‭ ‬الفيزياء‭ ‬الفلكية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ويسترن‭ ‬إلس‭ ‬بيترز‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬أذهلتنا‭ ‬الصور‭ ‬الرائعة‭ ‬لسديم‭ ‬الجبار‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬الصور‭ ‬الجديدة‭ ‬أن‭ ‬نفهم‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬كيف‭ ‬للنجوم‭ ‬الضخمة‭ ‬ان‭ ‬تحوّل‭ ‬غيوم‭ ‬الغاز‭ ‬والغبار‭ ‬التي‭ ‬نشأت‭ ‬فيها‭”. ‬وتحجب‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الغبار‭ ‬السُدُم،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬للتلسكوبات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالضوء‭ ‬المرئي‭ ‬كتلسكوب‭ ‬هابل‭ ‬الفضائي،‭ ‬أن‭ ‬ترصد‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬داخلها‭.‬

ولجيمس‭ ‬ويب‭ ‬أدوات‭ ‬تلتقط‭ ‬ضوء‭ ‬الأشعة‭ ‬تحت‭ ‬الحمراء‭ ‬وتتيح‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يرصد‭ ‬عبر‭ ‬طبقات‭ ‬الغبار‭ ‬هذه،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬ممكناً‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬منشآت‭ ‬فضائية‭ ‬ضخمة‭ ‬يصل‭ ‬حجمها‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬وحدة‭ ‬فلكية‭. ‬وتوازي‭ ‬الوحدة‭ ‬الفلكية‭ ‬تقريباً‭ ‬المسافة‭ ‬التي‭ ‬تفصل‭ ‬الأرض‭ ‬عن‭ ‬الشمس‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬المنشآت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخيوط‭ ‬المجرية‭ ‬الكثيفة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬ولادة‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنظمة‭ ‬نجوم‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التكوين‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬نجم‭ ‬مركزي‭ ‬مُحاط‭ ‬بدائرة‭ ‬من‭ ‬الغبار‭ ‬والغاز‭ ‬تتشكل‭ ‬في‭ ‬داخلها‭ ‬الكواكب‭.‬

وقال‭ ‬عالم‭ ‬الفيزياء‭ ‬الفلكية‭ ‬إدوين‭ ‬بيرغين‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ميشيغن‭ “‬نأمل‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تنوصل‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬الدورة‭ ‬الكاملة‭ ‬لولادة‭ ‬النجم‭”.‬

ويتمركز‭ ‬جيمس‭ ‬ويب‭ ‬الذي‭ ‬بلغت‭ ‬تكلفته‭ ‬عشرة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬راهناً‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬1،5‭ ‬مليون‭ ‬كيلومتر‭ ‬عن‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭.‬