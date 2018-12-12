الطالب الأول: سنكمل مسيرة التفوق في تطوير بلدنا

التكنولوجية تكرم الأوائل في إحتفالية خريجيها

بغداد- ساري تحسين

اكد رئيس الجامعة التكنولوجية امين دواي ثامر، امس الاربعاء في احتفالية خريجي الطلبة دورة النصر والتنمية ان (تخرج كوكبة جديدة له مغزى كبير في نفوسنا ولا سيما انه تزامن مع فرحة كبيرة في قلوب الشعب العراقي بمرور الذكرى الاولى على تحقيق النصر المؤزر على داعش ومساندة الطلبة في الوقت ذاته قواتنا الامنية والحشد الشعبي ماديا ومعنويا). وقال دواي ان (هذه المؤسسة التعليمية نجحت على مر السنوات ، في تحقيق انجازات لمختلف الميادين وتحسين موقع العراق في التصنيف العالمي واستمرارها الجاد في حصول اقسامها الهندسية على الاعتمادية من المنظمات الدولية المعتمدة ومواكبتها للمناهج الحديثة في الجامعات العالمية)، مشيرا الى ان (الجامعة عملت جاهدة على تطوير قابليات ومهارات الطلبة واطلاعهم على اخر المستجدات في اختصاصاتهم لتعشيق الجانب النظري مع الجانب العملي).

وأوضح دواي ان (التكنولوجية اثبتت تميزها وهي تخوض غمار مشروع الاستقلالية بكونها اول جامعة عراقية مستقلة من خلال تألقاها للسنة الثانية على التوالي في تطبيق هذه التجربة) ، متمنيا (ان يكون للخريجين دورا كبيرا في قيادة البلد الى أفضل حال ويلحق بركب البلدان المتطورة تكنولوجيا). ومن جانبه قال الطالب الاول على الاقسام الهندسية سنان احمد لطفي (انه سعيد أزاء تكريمه من قبل رئاسة الجامعة مع بقية زملائه المتفوقين، واصفا تلك اللحظات بالتاريخية، ولن تنسى ابدا وهي تعد محطة انطلاق لجميع الخريجين في اكمال المشوار تجاه توظيف جميع الطاقات لتطوير المجالات العاجزة في بلدنا الذي يعد صاحب الفضل الاكبر في منحنا هذا الانجاز العلمي وحانت ساعة الصفر لرد الدين الذي في اعناقنا).