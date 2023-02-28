أدرس في العراق .. مبادرة تذليل العقبات

التكنولوجية تطلق مشروعاً لدعم خريجيها العاطلين

بغداد – ساري تحسين

توجهت الجامعة التكنولوجية، الى مشروع يخدم العاطلين عن العمل من خريجيها عبر تصفير الخريجين. وقال رئيس الجامعة، احمد الغبان، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الجامعة لديها خطوات مهمة للخريجين ضمن مشروع ضخم يتضمن الوصول الى نسبة صفر بالمئة من العاطلين الخريجين).

طرح افكار

مبيناً ان (التكنولوجية هي الأولى في دعم خريجيها وتشغيلهم)، واوضح انها (افتتحت نادي الطلبة للمبتكرين، مايتيح لأي طالب او خريج طرح افكاره للجامعة من اجل تطبيقها على الواقع ودعمه بالمجال العملي)، واكد الغضبان ان (350 خريجاً دخلوا النادي، الى جانب إقامة دورات تطويرية وتوفير فرص عمل للجميع)، واضاف ان (هنالك 500 خريج في النادي منذ إفتتاحه ماقبل العام الماضي). و اكدت الجامعات العراقية جاهزيتها لإستقبال الطلبة الأجانب ضمن مبادرة ادرس في العراق، فيما واوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، تفاصيل مبادرة ادرس في العراق الخاصة بالطلبة الأجانب، مشيراً الى صدور ضوابط جديدة للدراسة في الخارج قريباً. وذكر العبودي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (هيئة الرأي في الوزارة اطلقت مبادرة ادرس، بغية بحث العقبات التي تقف امام الطلبة العرب والأجانب، اثناء دراستهم في الجامعات العراقية)، ونوه الى ان (المبادرة ستُطبق في العام المقبل، وتغيير بعض الضوابط)، مبيناً ان (هناك حوافزاً للطلبة الأجانب والعرب ممن يدرسون ويطرحون الأفكار بين الشباب العربي والعراقي، بما يخدم الانفتاح على التجارب الأخرى)، واضاف ان (الوزارة اطلقت مبادرات من قِبل مركز الرافدين، من بينها مناقشة دور الشباب المهم في الوزارة، ومناقشة خطوات الوزارة لإنجاح تجربتهم، فضلاً عن مناقشة المناهج ودورها المهم في ربط الشباب بسوق العمل)، لافتاً الى انها (تطمح الى تطبيق بعض الاختصاصات مستقبلاً، بضمنها مدارس الموهوبين وكيفية الاستفادة منهم في خدمة المسيرة التعليمية). واوعز العبودي بتسهيل إجراءات قبول الطلبة الأجانب في الدراسات الأولية والعليا. وقال بيان امس انه (وجّه بتطبيق الستراتيجية الخاصة بمعايير الجودة العلمية والاعتماد المؤسسي والبرامجي، خلال اجتماع عقده في كربلاء)، مبيناً ان (الإجتماع تضمّن قرارات بشأن تشكيل لجنة وزارية عليا لإعادة صياغة استمارات لجان المناقشة، بما يحقق زيادة النشر العلمي لطلبة الدراسات العليا ويخدم رصانة رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه، وكذلك مفاتحة مجلس الوزراء بضوابط قبول الطلبة المهوهوبين ومنحهم الامتيازات المناسبة عند قبولهم وتخرجهم، واستحداث الدراسات المسائية في بعض تخصصات قسم هندسة تقنيات الأمن السيبراني وقسم هندسة الصناعات الكيميائية في الجامعة التقنية الشمالية، فضلاً عن بحث ملف تغيير الاختصاص لطلبة الدراسات العليا بما يتوافق مع المتغيرات والتطورات العلمية والموضوعية). في غضون ذلك، فعّلت وزارة التربية، مراكز التعليم المجتمعي للنساء وذوي الإحتياجات الخاصة مجدداً. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (الوزارة اعادت مراكز التعليم المجتمعي للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعليم الكبار، وإتاحة الفرصة لهم لتصحيح مسارهم التعليمي عبر زيادة عدد مراكز محو الأمية في المحافظات كافة).

مدارس المحافظة

وفي البصرة، وزعت رئاسة الوزراء، 6 الاف و400 رحلة بين مدارس المحافظة. وذكر عضو هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، خليل العطواني، في تصريح امس ان (تجهيز الرحلات جاء لدعم الطلبة، ومعالجة النقص في الرحلات الذي تعاني منه تربية البصرة، و تجهيز المدارس بإشراف ومتابعة رئيس الوزراء، من اجل سد الحاجة الفعلية لمديرية التربية بتوفير اكثر من 20 الف رحلة)، واضاف ان (الدفعة الأولى تم توزيعها بين اقضية القرنة و الزبير و المدينة والهارثة و شط العرب و الفاو، فضلاً عن المركز وعدد من الأقضية والنواحي في المحافظة).