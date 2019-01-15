أبو النون لـ (الزمان): تطوير قدرات الطلبة المتفوّقين مطلب أساسي في موسكو

التكنولوجية تبرم مذكّرة تفاهم مع ثلاث جامعات روسية

بغداد- ساري تحسين

وقعت الجامعة التكنولوجية عددا من مذكرات التفاهم العلمية والثقافية مع ثلاثة جامعات في جمهورية روسيا التي تضمنت العديد من المحاور العلمية والفنية لتطوير قدرات الطلبة والتدريسيين ومد جسور التعاون المشترك في معظم التخصصات الهندسية والعلمية المستحدثة .

وقال مساعد رئيس الجامعة سامي أبو النون (ان المفاوضات انطلقت في عقد جلسة مشتركة مع رئيس جامعة تامبوف ونائبيه لشؤون العلاقات الخارجية والدراسات العليا وشؤون الطلبة الاجانب لتقديم عرضا موجزا عن تاريخ الجامعة التكنولوجية ومراحل التطور التي شهدتها وتعريف الجانب الروسي بالتخصصات العلمية والهندسية في الجامعة) مؤكدا على اهمية تطوير الاختصاصات النادرة والمستحدثة في الجامعة التكنولوجية والحاجة الى تاهيل كوادر الجامعة من التدريسيين للحصول على شهادة الدكتوراه في تخصصات هندسة النفط وهندسة الطب الحياتي).

واكد ابو النون في تصريح خاص لـ (الزمان) من مدينة موسكو ان (ان المفاوضات تمخضت توقيع الجامعة التكنولوجية مع نظيرتها الروسية مذكرة تفاهم تضمنت تبادل الخبرات في جميع المجاولات والعمل بشكل جدي حول مشاركة باحثي الجامعة لحضور المؤتمر العلمي في جامعة تامبوف المزمع عقده في ايار 2019 في مجال تقنية النانو تكنولوجي).

توقيع مذكرة

واضاف ابو النون بانه (تم توقيع مذكرة اخرى مع الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب في موسكو و مفاتحة الاكاديمية الهندسية في لتخصص هندسة النفط واستخلاص المعادن من أجل استقبال طلبة الدراسة العليا واعداد البحوث المشتركة والاشراف المشترك) مشيرا الى ان (الرحلة انتهت في مدينة ايكترينبورغ التي شهدت توقيع مذكرتين الاولى مع جامعة الاورال الحكومية الاقتصادية والثانية مع مع جامعة التعدين حيث كان ابرز بنودها فتح قناة تعاون في مجال تخصصات المناجم والاستخلاص والانفاق . واوضح ابو النون ان (اخر الاتفاقيات العلمية كانت بين التكنولوجية والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا التي تمركزت حول التنسيق بين الطرفين حول تبادل الكفاءات العلمية والمشاركة في المؤتمرات العالمية والاشراف المشترك وتقييم البحوث وكذلك في المركبات الفضائية) .