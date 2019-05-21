التكامل العام .. هوية المستقبل والتحديات – سركيس ابو زيد

قبل ان ندخل في تحديات التكامل العام نحن مدعون الى صياغة لغة مشتركة تطال المفاهيم القاعدية للحوار، لان المصالح والاهواء ممكن ان تكون عوامل تكاره وتحارب كما هي وسائل تكامل وتعاون، مع التحولات التي يشهدها العالم يتفاعل حوار فكري عاصف حول العولمة والهوية: من جهة تيارات تقليدية تدور حول مسائل احادية فرعية وجزئية كاللغة والعنصر والدين والتاريخ والاثنيات والقطرية والجهوية، ومن جهة اخرى تيارات جديدة تحاول ان تنفذ الى المستقبل من خلال مقاربة المسائل الحضارية الحداثوية التي تشمل المصالح والاهواء. بين هويات ماضوية افلست.. وهويات واقعية حضارية تتلمس طريقها، تنظم حوارات صاخبة وندوات مبعثرة ومؤتمرات خجول تسعى الى بلورة رؤية لهوية مركبة تكاملية بعيدة عن اوهام الايديولوجيا تنطلق من المشرق الى العالم العربي واقليم المنطقة المحيطة من ايران الى تركيا وما يجاورهما. مسألة الهوية تستحق حلقات تفكير جديدة من اجل صياغة هوية جامعة تتجاوز الهويات الجزئية والفرعية، من اجل تخطي حروب الهويات القاتلة وتفتح باب التفاهم حول المصالح والاهواء المشتركة. لذلك يجب علينا العمل من اجل تعزيز البيئة المؤاتية للتكامل عبر تعميق العلاقات والتواصل بين الفئات والقطاعات التي لها مصلحة وتعي اهمية التكامل في منطقة شكلت عبر التاريخ قلب العالم الذي يربط اسيا وافريقيا والمتوسط، مما يؤهل هذه المنطقة لاداء دور عالمي من اجل تعزيز السلم بين الشعوب، وتحقيق تنمية مستدامة توفر للانسان الرفاهية والحرية عبر صيغ التساند وبلورة مفهوم حضاري لهوية مركبة ذات ابعاد متعددة مترابطة من الخاص والمحلي والوطني والاقليمي والقاري والعالمي، لان الانسان من خلال وعيه يحقق التفاعل ضمن دوائر تصاعدية تنطلق من المتحد الجغرافي الصغير الى المتحد الاجتماعي الاكبر. وهذا بالتالي يتطلب منا ايضا التصدي لتيارات الكراهية والعنصرية والالغائية والانعزالية والديكتاتورية المتواجدة داخل الجماعات والدول، وذلك من خلال القيام بعدةامور منها:

– تنمية الوعي العلمي والقيم المشتركة والمصالح التكاملية وانشاء اطر عمل مشتركة لقضايا جمعية تعبر عنها روابط مختصة.

– الالتزام بحق الاختلاف واحترام التنوع وابتكار صيغ من اللامركزية التي تحترم دور الدولة المركزية الديمقراطية والخصوصيات الثقافية.

– اعتماد حوار الحياة طريقا بين المكونات المتنوعة لاستخلاص مقاربات مشتركة للتحديات التي تواجه الجميع وتتطلب التواصل والتضامن لما فيه مصلحة الدولة والانسان وحل المشاكل بطرق سلمية وقانونية.

– تنظيم مؤتمرات متخصصة لتكوين مفاهيم مشتركة حول الهوية والدولة والتنظيمات فوق الدولية، مما يوفر بيئة للتعاون في مجالات التربية والثقافة والعلوم والاقتصاد والامن.

– تأسيس شبكات تعاون من اجل ابداع حلول عملية تتجاوز الصدامات الجانبية لاننا نعيش في عالم متداخل متساند متشابك.

– اجراء نقد ذاتي لتجاربنا في الماضي وتحديات الحاضر من اجل بناء مستقبل مشترك يغلب الاتي الجميل على السابق بما فيه من عتمة واضاءات لذلك علينا ان نفتش معا عن المعنى وعن الرسالة التي يمكن ان يحملها المشرق الاوسع الى البشرية جمعاء. المشرقيون اليوم وفي هذا المؤتمر، مدعوون الى تقديم نموذج جديد للحضارة الانسانية، خصوصا بعدما تشيأت الحضارة الغربية التي تدعي المسيحية وقضت على البعد الروحي للانسان. نحن اليوم مدعوون الى تقديم معنى جديد للانسانية تعبر عن رسالة حضارية كونية جديدة قائمة على مرتكزين:

1- التعددية الاجتماعية، اي الاعتراف بحق الاختلاف ضمن الائتلاف والتضامن، من اجل القضاء على الفقر والظلم والجهل والاستبداد. لذلك المشرقيون هم شهود على هذه التعددية المتميزة، حيث يتم الالتقاء بين المسيحية والاسلام خاصة، وبشكل عام سائر الاديان والحضارات المتعاقبة عبر التاريخ من دون تفاضل او اجتزاء.

2- انسنة الحضارة عبر المؤالفة بين البعدين المادي والروحاني. فللانسان مصالح وحاجات مادية يجب توفيرها بشكل طبيعي وسليم من دون استغلال او حرمان او افراط. وللانسان ايضا بعد روحاني ذو تطلعات عقلانية جمالية نفسية ومثل عليا وقيم ومناقب، من دونها لا قيمة لاي حضارة او ثقافة.

بالنتيجة ولذلك ادعو الى:

تفعيل دور المشرق الاوسع عبر الريادة باعطاء معنى جديد للانسان المواطن الحر الذي يجسد مفهوم الهوية المركبة المنفتحة، وذلك عبر بناء انظمة علمية مدنية ديموقراطية مقاومة لكل ظلم وهيمنة واحتلال. فهل نحن قادرون؟ فلنبدأ بمن نحن وماذا نريد؟ فلنبدأ بذاتنا حتى يكون التكامل اكثر في المشرق المتوسطي على صورتنا.