التقدّم بجد وحماسة نحو هدف عظيم متمثّل في نهضة الأمة – جيان فانغنينغ

اختتمت مؤخرا الدورتان السنويتان للصين بشكل ناجح في بكين، وهما الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب والدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من جداول أعمالهما. إن هاتين الدورتين السنويتين لاجتماع هام انعقد في العام الأول للتنفيذ الشامل لروح المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، واجتماع يتسم بالديمقراطية والوحدة والواقعية والتقدم.

خلال الدورتين السنويتين، انتخبت القيادة الجديدة لمؤسسات الدولة واللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. وانتخب شي جينبينغ بالإجماع رئيسا للدولة ورئيسا للجنة العسكرية المركزية للدولة في الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب في يوم 10 مارس، بعد إعادة انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيسا للجنة العسكرية المركزية للحزب في الدورة الكاملة الأولى للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر من العام الماضي، وذلك يعكس بشكل تام التطلعات المشتركة لكل الحزب والجيش وأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في كل أنحاء البلاد، ويجسد بشكل تام الدرجة العالية من الوحدة بين إرادة الحزب وإرادة الشعب وإرادة البلاد.

خلال الدورتين السنويتين، ركز الرئيس شي جينبينغ من منظور مجمل تنمية الحزب والدولة، على المهمة المحورية لكل الحزب وأبناء الشعب، ووضع مطالب واضحة وترتيبات مهمة للمضي قدما ببناء دولة قوية ونهضة الأمة، وأكد قائلا “يجب علينا اغتنام اليوم، والتمسك بالثقة التاريخية، وتعزيز المبادرة التاريخية، والتمسك بالأصل مع الابتكار، والحفاظ على العزم الاستراتيجي، وإذكاء روح النضال، والإقدام بشجاعة على التغلب على الصعوبات، من أجل الاستمرار في المساهمة في بناء دولة قوية ونهضة الأمة باعتبارهما من القضايا العظيمة. إن الكلمة المهمة للرئيس شي جينبينغ تتمسك بموقف الشعب والثقة التاريخية وتظهر المسؤولية وتحدد اتجاه التقدم، قد شجعت بشكل كبير كل الحزب والجيش وأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في كل أنحاء البلاد على التقدم في المسيرة الجديدة بكل ثقة.

انجازات عظيمة

خلال الدورتين السنويتين، تم تلخيص الإنجازات العظيمة لتنمية الصين. في عام 2022، نما إجمالي الناتج المحلي بمعدل 3 بالمئة وأتيحت فرص عمل جديدة لصالح 12.06 مليون شخص في المدن والبلدات، وبلغ إنتاج الحبوب الغذائية 685 مليون طن. خلال السنوات الخمس الماضية، صمدت الصين أمام الاختبارات المتعددة المتمثلة في التطور المتسارع للوضع العالمي المتغير والصدمات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتباطؤ النمو الاقتصادي المحلي، وقد كسبت معركة التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر في الموعد المحدد، وأنجزت بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل في الموعد المقرر، وحققت هدفها الكفاحي عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، وبدأت مسيرة جديدة للزحف نحو هدفها الكفاحي عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 121 تريليون يوان بمعدل سنوي قدره 5.2 بالمئة في السنوات الخمس الماضية، وتجاوزت القيمة المضافة للصناعة حاجز الـ40 تريليون يوان، وازداد عدد فرص العمل المتاحة لصالح سكان المدن والبلدات بمعدل سنوي قدره أكثر من 12.7 مليون فرصة، وتم انتشال حوالي 100 مليون فقير ريفي من الفقر، مما حل بصورة تاريخية مشكلة الفقر المطلق في الصين. تعود هذه الإنجازات بشكل أساسي إلى قيادة الأمين العام شي جينبينغ بصفته نواة لجنة الحزب المركزية وكل الحزب، وإلى الإرشاد العلمي لفكر شي جينبينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد.

رسمت الدورتان السنويتان اتجاه تنمية الصين في المستقبل. ستتمسك الصين بالحفاظ على الاستقرار باعتباره أهم شيء، والسعي لتحقيق التقدم على أساس الاستقرار، وتركز على توسيع الطلب المحلي وتسريع بناء نظام صناعي حديث وتعميق إصلاح الأصول المملوكة للدولة والمؤسسات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية بقوة أكبر وغيرها من الجوانب، وتحافظ على استمرارية واستقرار وملاءمة السياسات، وتعزز التنسيق والتوفيق بين شتى أنواع السياسات، لتشكيل قوة مشتركة تدفع التنمية العالية الجودة. ومن أهداف العمل الرئيسية: نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل زهاء 5 بالمئة، وتوفير فرص عمل جديدة لنحو 12 مليون شخص في المدن والبلدات، وإبقاء حجم الإنتاج من الحبوب الغذائية عند أكثر من 650 مليون طن وإلخ.

اختتمت الدورتان السنويتان بنجاح وانتخبت القيادة الجديدة للصين. عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة، سيلتف الشعب الصيني بشكل أوثق حول اللجنة المركزية للحزب ونواتها الرفيق شي جينبينغ، ويتقدم بكل ثقة وجد وشجاعة نحو الهدف العظيم المتمثل في إنجاز بناء دولة اشتراكية حديثة قوية على نحو شامل والدفع الشامل لعملية النهضة العظيمة للأمة الصينية.

{ نائب السفير الصيني