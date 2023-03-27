التقاعد يتعهّد بزيادة الرواتب وإستحصال عيدية للمستفيدين

بغداد – ندى شوكت

جددت هيئة التقاعد العامة ،تأكيد العمل على زيادة الرواتب الدينا التي يتقاضاها المتقاعدين ،واشارت الى مفاتحة رئاسة الوزراء لاستحصال عيدية للمستفيدين. وقال رئيس الهيئة في تصريح امس ان (النوايا والإرادة والرغبة، كلها حاضرة نحو زيادة الرواتب ،لكن اذا تحققت فزيادة في التضخم والأمور قيد الدراسة، ونقول للمتقاعدين أبشروا خيرا)، واكد ان (الرواتب الدنيا للمتقاعدين غير مجزية)، وتابع ان (مليونين و800 الف يتقاضون رواتب تقاعدية من الهيئة)، مبينا ان (الرضا على أداء دائرة التقاعد ليس بالمستوى الطموح وبنسبة أقل من 30 بالمئة في التقاعد العامة او فروعها بالمحافظات)، معربا عن امله (بصرف عيدية للمتقاعدين قبل عيد الفطر ،وانه سيطرح ذلك أمام رئيس الوزراء،كما نستبشر خيراً بشأن قروض المتقاعدين وبدأنا في علاج مشاكلها)، ولفت الى ان (اعتماد النظام الالكتروني سيعفي المتقاعد من شرط الكفيل)، مضيفا ان (السن 63 هو أفضل عمر للموظف للإحالة الى التقاعد ونعمل مع مجلس النواب على رفع سن التقاعد وإعادته للسابق)، واشار الى ان (مبنى الهيئة قديم ويقع في منطقة شعبية لا تتناسب مع اعداد المتقاعدين، لذا نحن ذاهبون لإختيار مكان آخر يكون ذات طابع أفقي مراعاة لوضع هذه الشريحة).