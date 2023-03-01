إطلاق الإعانة لأكثر من 57 ألف أسرة بعد إيقافها بسبب تقاطع البيانات

التقاعد يتدارس زيادة الرواتب ويباشر صرف مستحقّات ورثة المتوفّين

بغداد – ابتهال العربي

شكلت هيئة التقاعد العامة ،لجنة لتدارس إجراءات وكلف زيادة رواتب المتقاعدين بشأن موضوع التضخم، وزيادة الأموال من خلال تحمل الدولة الكلفة. وقال رئيس الهيئة ماهر حسين في بيان تلقته (الزمان) امس أن (حزمة دعم المتقاعدين التي صدرت أولية، وهناك إجراءات أخرى ستتبعها تخص ورثة المتقاعدين، وهي قيد الدراسة)، واشار الى ان (الحزمة أطلقت ووصلت إلى مؤسسات الدولة،حيث تمت المباشرة بتنفيذ الاجراءات ،ولا يوجد عائق أمام تطبيق هذه الحزمة التي تخص الموظف الذي سيحال للتقاعد والمتقاعدين)، واشار الى ان (الحزمة تتضمن تسليم الهوية التقاعدية للمتقاعد في نفس يوم انفكاكه من دائرته)، واكد حسين انه (تم تشكيل فريق مختص لدراسة إجراءات وكلف زيادة رواتب المتقاعدين بشأن موضوع التضخم وزيادة الأموال من خلال تحمل الدولة الكلفة)، ومضى الى القول ان (اللجنة مستمرة بالعمل وستقدم دراستها التفصيلية حال انتهائها). واطلعت (الزمان) في وقت سابق على توجيه لدوائر التقاعد يحمل توقيع رئيس الهيئة بشأن منح الحقوق التقاعدين لورثة المتقاعدين جاء فيه انه (بحسب ما استقرت عليه قرارات مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ومحكمة التمييز الاتحادية في منح الحصة التقاعدية لخلف الموظف او المتقاعد المتوفي للبنت او الاخت الارملة او المطلقة ، تقرر منحهن الحقوق بعد توافر الشروط القانونية).واطلقت وزارة المالية ،رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين دفعة اذار الجاري . وقال مصدر ان (المالية اوعزت لهيئة التقاعد العامة بصرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين دفعة اذارالجاري اليوم الاربعاء).من جهتها ،باشرت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بإطلاق الإعانة لأكثر من 57 ألف أسرة بعد ايقافها بسبب تقاطع البيانات مع المرور الذي أظهر امتلاكهم مركبات. وقال رئيس الهيئة أحمد الموسوي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الهيئة أطلقت الإعانة لأكثر من 57 ألف أسرة توقفت إعاناتهم بعد تقاطع البيانات مع المرور العامة، الذي أظهر امتلاكهم مركبات). واوصى مجلس الوزراء في وقت سابق ،باجراء تعديلات على قانون مؤسسة الشهداء يفضي الى عدم شمول المستفيدين باجراءات المساءلة والعدالة،فيما اوعز لهيئة الاعلام والاتصالات بتخصيص مبالغ لتأهيل ودعم الشباب الباحثين عن فرص عمل. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس عقد جلسته برئاسة محمد شياع السوداني ،ناقش خلالها مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من القضايا الأساسية، وإصدار التوجيهات الخاصة بها، ووجّه السوداني الوزراء بالالتزام بالمنهاج الوزاري، والعمل على تنفيذ كامل مضامينه، بعيداً عن أي اجتهادات)، ووجه المجلس (بإعداد مشروع قانون تعديل قانون مؤسسة الشهداء يفيد عدم شمول الشهداء بإجراءات المساءلة والعدالة، وشمول عوائل الشهداء من البيشمركة والأجهزة الأمنية في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان في القانون)، ووجه المجلس بـ (إلغاء العمل بإجازات استيراد أسمدة اليوريا والداب)، واعفى المجلس (البضائع والسلع كافة، الواردة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية من إجازة الاستيراد ،كما تقرر قيام هيئة الإعلام والاتصالات بصرف مبلغ 25 مليار دينار من حساب الخدمة الشاملة لتغطية نفقات مبادرة تأهيل وتدريب الشباب الباحثين عن فرص العمل، وتطوير مهاراتهم الرقمية، وتنمية قدراتهم لمواءمة سوق العمل عموم المحافظات).