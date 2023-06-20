التقاعد تتراجع عن صرف مخصّصات الخدمة الجامعية

بغداد – الزمان

وجهت هيئة التقاعد العامة ، بعدم احتساب أي مخصصات لموظفي الخدمة الجامعية المشمولين بأحكام المادة 35 خامسا من قانون التقاعد الموحد، عازية السبب الى تجاوزها النسبة المحددة في المادة نفسها. واطلعت (الزمان) على كتاب مذيل بتوقيع رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد جاء فيه انه (استنادا لما استقرت عليه قرارات محكمة التميز الاتحادية وتواتر قراراتها التي تضمنت عدم جواز اضافة أي مخصصات تؤدي إلى تجاوز مجموع المخصصات المنصوص عليها بأحكام المادة 35 خامسا من قانون التقاعد الموحد البالغة 200 بالمئة ، تقرر إلغاء أعمامنا السابق وعدم احتساب أي مخصصات لموظفي الخدمة الجامعية المشمولين بأحكام اعلاه)، عازيا السبب الى (تجاوز النسبة المحددة في المادة أعلاه استنادا لقرارات المحكمة). وكانت الهيئة قد اوعزت في وقت سابق ،لفروعها في بغداد والمحافظات ،بمنح مخصصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية المحالين الى التقاعد. وقالت انه (استنادا الى ما استقرت عليه قرارات مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والمصدق بقرار محكمة التمييز الاتحادية والمتضمن منح مخصصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية ، استنادا لاحكام المادة 11 البند خامسا من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 التـي نصـــت على منح موظف الخدمة الجامعية المستمر بالبحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة مخصصات اللقب واحكام المادة 17 من القانون انفا التي استثنت المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون اخر)، واضاف انه (تقرر احتساب مخصصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية المشمولين بأحكام المادة 35 البند خامسا من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل ،للعمل بموجبه والالتزام التام بما ورد في مضمونه).