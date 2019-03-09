التقاعد تباشر بصرف مكافأة نهاية الخدمة لأفراد الجيش السابق على أربع دفعات

الحفاظي لـ (الزمان): لا بوادر لزيادة الرواتب والحكومة مطالبة بتقليل الفوارق

بغداد – قصي منذر

كشف رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين ،عبد الرضا شياع الحفاظي، عن انجاز هيئة التقاعد الوطنية اجراءات مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق بعد تخصيص تريلون دينار من ميزانية وزارة المالية لتصرف على اربع دفعات, مؤكدا عدم وجود بوادر لزيادة رواتب المتقاعدين المتدنية التي لا تكفي لتغطية نفقات العلاج، مطالبا الحكومة بتقليل هذه الفوارق ضمن الموازنة التكميلية.

وقال الحفاظي لـ (الزمان) امس ان (رواتب المتقاعدين بشكل عام متدنية ولا تبلغ المستوى المطلوب للحد الادنى من متطلبات المعيشة وتغطية نفقات العلاج والمستلزمات الاخرى ولا توجد اي بوادر لزيادة تلك الرواتب ولاسيما بعد اعداد موازنة العام الجاري ، حيث لم تخصص مبالغ لذلك خلال الفصل الاول من السنة الجارية)، واضاف (نحاول تعديل رواتب تلك الشريحة ضمن الموازنة التكميلية في شهر تموز المقبل), واوضح الحفاظي ان (المالية خصصت نحو تريلون دينار لهيئة التقاعد لبدء صرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق وعلى شكل اربع دفعات لتبلغ الدفعة الواحدة اكثر من مليوني دينار)، مشيرا الى ان (الهيئة انجزت متطلبات الصرف وستشرع بأجراءات المنح الايام المقبلة)، وتابع ان (صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين المحالين على التقاعد سيكون في شهر نيسان المقبل), مبينا ان (هناك تمييزا في منح الرواتب التقاعدية ونحاول قدر المستطاع تقليل الفوارق بين الدرجات المتدنية والعليا), ودعا الحفاظي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى (الالتفات للمتقاعدين وانصافهم من خلال اعادة مناقشة الرواتب لاهميتها وتخصيص المبالغ اللازمة خلال الموازنة التكميلية للنصف الثاني من العام الجاري، ولاسيما انه وعد في وقت سابق عندما كان يشغل منصب وزير المالية بمتابعة قضية المتقاعدين واعطائها اهمية كبرى لانصاف هذه الشريحة). من جانبهم , ناشد المتقاعدون، رئيس الحكومة بتعديل رواتبهم المتدنية والبائسة التي لا تكفي لتغطية نفقات العلاج . وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس ان (اغلب المتقاعدين الذين يصل عددهم لاكثر من مليوني شخص هم ارباب اسر وبالتالي ان الاموال التي يتقاضونها نتيجة خدمتهم الطويلة في الدولة لا تكفي لسد احتياجتهم وثمن الادوية والعلاج للمرضى), مؤكدين انه (برغم من تعاقب الحكومات وتكرار المناشدات والدعوات لزيادة الرواتب الا انه لم نجد اي افعال على ارض الواقع او تطبيق وانما فقط وعود ومخاطبات حبر على ورق بشأن هذا الموضوع), مطالبين الحكومة (باتخاذ قرارات اكثر جدية تقدم خدمة للمواطن للنهوض بالواقع والاوضاع المتردية واتخاذ قرارات لمصلحة المواطن عبر اجراء زيادة في تلك الرواتب تثمينا لسنوات الخدمة). واضافوا انه (سبق ان اسهم المتقاعدون في مساندة الدولة بتغطية تكاليف الحرب ضد داعش ورواتب الحشد الشعبي عبر استقطاع نسب من رواتبهم وبالتالي بعد زوال هذا الخطر الذي كان يهدد امن البلاد الحكومة مطالبة بأعادة النظر في زيادة الرواتب البائسة التي تبلغ لكل شهرين نحو 600 الف دينار في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتغطية نفقات مستلزمات اخرى), واشاروا الى ان (هناك درجات خاصة وعليا تتقاضى رواتب تقاعدية بالملايين في حين ان شريحة واسعة لا تتقاضى سوى مبالغ قليلة لا تكاد تذكر). وكانت وزارة المالية قد وجهت التقاعد الوطنية بصرف المكافأة. وجاء في وثيقة حملت توقيع الوزير فؤاد حسين موجهة الى الهيئة انه (نظرا لاحكام المادة 36 من موازنة العام الجاري تلتزم الهيئة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق على ان لا يتجاوز الحد الاقصى مبلغ عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة اسوة بالجيش الحالي). وثمن جمع غفير من المشمولين بقرار صرف مكافأة نهاية الخدمة من العسكريين السابقين خلال احتفالية في مبنى القشلة في بغداد موقف النائب السابق وثاب شاكر وعدوا جهوده في اصدار القرار موقفا وطنيا يستحق الاشادة والتوثيق. من جهة اخرى, الغى رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني نظام ادخار رواتب موظفي الاقليم. وقال البارزاني في مؤتمر مشترك مع نائبه قوباد طالباني ووزير مالية الاقليم ريباز حملان انه (تم الغاء نظام ادخار الرواتب لموظفي كردستان), معربا عن شكره) للموظفين على تحملهم ذلك السنوات الماضية اضافة الى قوات البيشمركة والاسايش), وثمن البارزاني (موقف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير المالية فؤاد حسين لوفائهما بالالتزامات المالـــية تجاه الاقليم).