المركزي: مبادرة لإنتاج وتشجير 200 ألف شتلة بهدف مكافحة التصحر

التقاعد تباشر بدفع رواتب العسكريين وجبة آذار

بغداد – الزمان

باشرت هيئة التقاعد الوطنية بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين لوجبة اذار الجاري .وقالت الهيئة في بيان امس إنه (تمت المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين لوجبة اذار الجاري) .وأضاف أنه (بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة مراكز الدفع لاستلام مستحقاتهم).

من جانب اخر اطلق البنك المركزي، مبادرة إنتاج وتشجير 200الف شتلة في عموم العراق، مشيرا الى أن المبادرة تاتي لمكافحة التصحر في البلاد.

وقال في بيان بيان امس إنه (وبالتعاون مع وزارة الزراعة يطلق مبادرة إنتاج وتشجير 200 الف شتلة في عموم العراق)، مشيرا الى أن ذلك (يهدف لحماية البيئة ومعالجة الأثار السلبية التي تترتب على التغيرات المناخية، لاسيما مشكلة التصحر، في الجوانب الأقتصادية والأجتماعية والصحية).واوضح أن (المبادرة تأتي بتمويل من صندوق تمكين الذي يرعاه البنك المركزي والمصارف العراقية وشركات الصرافة)، مبينا أن (المبادرة تتضمن إنتاج الشتلات، التشجير، تأهيل الغابات الموجودة حاليا، بالإضافة الى نشر الوعي بين المواطنين للحد من التغييرات المناخية لمواجهة هذه الظاهرة).وتابع أنه (من المؤمل ان ينطلق المشروع في بداية شهر نيسان المقبل ويستمر على مدى عامين).وكشف محافظ البنك علي العلاق، أن 80 بالمئة من المواطنين ليس لديهم حسابات مصرفية.

وقال العلاق تصريح امس إن (80 بالمئة من المواطنين ليس لديهم حسابات أو تعامل أو بطاقات مصرفية”، مبيناً أنه “بإمكان المصارف استثمارها وأن يوظفون هذه النسبة الكبيرة).وأضاف ،أن (لخدمات التي تقدمها المصارف حالياً في تصاعد مستمر)، مطالبا جميع المصارف (بالحذو حذو المصرف العراقي للتجارة الذي يقوم بتوسيع منتجاته وخدماته).ووقع المصرف العراقي للتجارة، على قرض مع مؤسسة ألمانية بقيــــــــــمة 100 مليون يورو، تشجيع الصادرات الالمانية للعراق والاستفادة من التسهيلات المقدمة من المؤسسة الالمانية لاجراء تعاقدات دوائر الدولة العام والوزارات والقطاع الخاص.

وقال العلاق ان (البنك المركزي تلقى بعض المعلومات ومنذ سنتين مضت على وجود دولارات ليبية دخلت للعراق)، مبينا ان (البنك اجرى عمليات بحث وتقص لهذه المعلومة مع اطراف دولية ومحلية والكل اكدت بعدم وجود لهذه الدولارات).

واضاف العلاق ان (القضية استخدمت من خلال عمليات نصب واحتيال على المواطنين)، مشيرا الى ان (ناك من استطاع ان يخدع البعض بتحويل مبالغ مقابل هذه الدولارات التي لا وجود لها اصلا).وتناقلت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أخبار بشأن دخول عملة الدولار الأمريكي من ليبيا المجمدة الى العراق ويتم تداوله باسعار قليلة.

وكان البنك قد نفى دخول هذه العملة من ليبيا الى البلد، محذرا من عمليات (احتيال ونصب قد يمارسها البعض في هذا المجال).