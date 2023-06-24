التقاعد الوطنية تفتتح مكتباً في الكهرباء

بغداد – الزمان

افتتحت هيئة التقاعد الوطنية، مكتباً لها في مبنى وزارة الكهرباء. وقال وكيل رئيس الهيئة، حسام عبد الستار، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (وفداً من الهيئة زار مبنى الوزارة ، بحضور مدير عام الدائرة الادارية والمالية عمر سليم، وممثل مكتب الوزير)، مشيراً الى (افتتاح مكتب للتقاعد داخل مقر الوزارة، بضمن حزمة إجراءات دعم شريحة المتقاعدين التي اطلقها رئيس الوزراء محمد السوداني، وتوجيهات هيئة الطاقة الوطنية، بتبسيط الإجراءات).

من جانب اخر، اكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، ارتفاع إنتاج الطاقة الى 24 الف ميكاواط وتوفيرها بإستمرار يتطلب إنتاج 34 الف ميكاواط. وذكر في تصريح امس ان (الوزارة تنتج 24 الف ميكاواط حالياً، مايزيد عن 22 بالمئة عن العام الماضي)، مبيناً ان (هذه الانتاجية جاءت بفعل خطط الوزارة لرفع كفاءة المنظومة وزيادة الإنتاج).

وحدات إنتاجية

واوضح فاضل ان (الملاكات ادخلت 95 بالمئة من الوحدات الإنتاجية للصيانة لمدة لثلاثة اشهر، وتعمل حالياً بكامل طاقتها لدعم المنظومة بألف ميكاواط)، مضيفاً ان (إنتاج الكهرباء في بغداد وصل الى 6400 ميكاواط)، ولفت الى ان (تراجع تدفقات الغاز الإيراني قلل إنتاج الطاقة بنحو 2 الف ميكاواط)، مؤكداً ان (البرامج الحالية تستثمر الدورات المركبة التي تولد الطاقة من حرارة المحطات لإنتاج 4500 ميغاواط إضافية لزيادة انتاجية الكهربلاء خلال عامين).