التفت إلى نفسك – نبيل سمارة

نبيل سمارة

عندما جاء التلفزيون إلى بيتي نسيت كيف أقرأ الكتب وعندما صار عندي موبايل نسيت كيف أكتب رسائل على الورق، وصار خطي رديئا، وعندما صار عندي كومبيوتر نسيت عالمي الواقع .

مع رائحة العطر نسيت رائحة الورود.

مع الوجبات الجاهزة نسيت كيف يطبخ الطعام.

مع الركض المتواصل نسيت كيف أتوقف.

وأخيرا عندما صار عندي واتساب نسيت كيف أزور أهلي وأصدقائي.

في الحقيقة عندما نموت يبقى الكثير من المال لم يصرف.! أحد أصحاب رؤوس الأموال في الصين مات وأرملته ورثت نحو 2 بليون دولار.. وتزوجت سائقه.

قال السائق قولته المشهورة: كل الوقت وأنا أعتقد أنني أعمل في خدمة معلمي. ولكن الآن فقط علمت أن معلمي كان يعمل كل الوقت من أجلي.

الحقيقة المرة هي:

أن تعيش أطول أكثر أهمية من أن تحصل على ثروة أكبر، لذلك يجب أن تسعى لأن يكون جسدك صحيحا وقويا.

في الموبايلات الأفضل (٧٠٪ ) من الميزات لا تلزمك .

في السيارات الأغلى (٧٠٪) من الإضافات والسرعة لا تفيدك .

إذا كان عندك بيت أو فيللا ضخمة فإن (٧٠٪) من المكان لا تستعمله ولا يشغل بالك.

وماذا عن ملابسك (٧٠٪) منها غير ملبوس !

حياتك التي قضيتها في جني المال ٧٠٪ منها للناس الآخرين ليتمتعوا بها.

لذلك، يجب أن تتمتع بحصتك من الـ ٣٠٪

اذهب للفحص الطبي، حتى لو لم تشك من مرض.

اشرب ماء أكثر، حتى لو لم تكن عطشان.

تعلم أن تنسى، حتى لو كانت المشكلة كبيرة.

إبق متواضعا، حتى لو كنت غنيا جدا وفي مركز قوة

تعلم أن تكون قنوعا، حتى لو لم تكن غنيا.

مرن عقلك وجسمك، حتى لو كنت مشغول جدا

أترك وقتا للناس الذين يهمك أمرهم

اقض وقتا مع نفسك، تنزّه، اقرأ ، أشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.