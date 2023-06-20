التفاهة تستحوذ على المحتوى الاعلامي العراقي – علي مارد الأسدي

علي مارد الأسدي

في ظل التغييب المتعمد للمادة العلمية والثقافية والفنية والمعرفية الرصينة في القنوات الفضائية العراقية

وصلنا دون أن نشعر إلى مستويات مريعة في مؤشرات التفاهة التي تحاصرنا بها وسائل الإعلام حتى أصبح لدينا إفراط وتخمة في :

* برامج البث (الهذر) المباشر من دون هدف أو غاية في الشوارع!

* برامج الحوارات السياسية المؤدلجة أو العقيمة مع كل من هب ودب!

* برامج الشعر الشعبي، وهي في الغالب ثرثرة لا تمت للشعر ولا للشعب بصلة!

* البرامج الحوارية الوضيعة مع أهم رموز التفاهة في عالم التواصل الاجتماعي!

* البرامج الدينية السطحية التي تساهم بنشر الرياء والنفاق الاجتماعي، وفي نفس الوقت تساعد المخرج على حشو الفراغات في ساعات البث الطويلة!

* وطبعًا لا يفوتنا ذكر ما يسمى برامج التحليل الرياضي، الظاهرة الأميبية المنتشرة هذه الأيام، المتجسدة باللغو الفارغ، والسفسطة الكلامية التي بدايتها كنهايتها، تدور حول الأداء الهابط والارتجالي والعشوائي للفرق العراقية الضعيفة بلعبة كرة القدم!