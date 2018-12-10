من حديث الكوستر

التغيير والشعب الساكت – قاسم بلشان التميمي

ويستمر سائق الكوستر فرحان الغضبان في رحلته داخل شوارع العاصمة من اجل العيش الشريف ، واثناء الرحلة قال احد الركاب ويدعى ابو حقي لفرحان الغضبان ( شنو رايك يافرحان يابو غضب بعملية التغيير في البلاد) ، فقال له فرحان الغضبان ( عمي ابو حقي انا اشوف التغيير يبدأ من الشعب ) ، فرد عليه ابو حقي ( يعني قصدك يا فرحان تغيير الشعب وازالته من الوجود حتى يصفى الجو الى الوافدين والوافدات المتحكمين بأمور البلاد ، فقال له فرحان الغضبان ( عمي ابو حقي لاتحلل بكيفك وتأول الكلام مثل الجماعة !وتفضل انزل ولا تبليني الله يبلي ؟) ، وانتهت حلقة ورحلة الكوستر عند اعلان الغضبان الوصول الى نهاية الخط، وبعد نزول جميع الركاب ردد فرحان الغضبان مع نفسه ( يمكن كلام ابو حقي صدك راح ينهون الشعب ويمحونه من الوجود عن طريق التهجير والقتل وتسميم المي ووو) واكمل الغضبان كلامه ( اذا الشعب ساكت وما يفك حلكه طبعا يبلعونه وياكلونة و ؟! واه ياشعب ما دكلي شمسوين الك سحر.. دحجي فك حلكك صدك جذب !!).ويستمرسائق الكوستر فرحان الغضبان في رحلته من اجل كسب قوت يومه ، واثناء الرحلة قال احد الركاب (العبرية) في الكوستر، لفرحان الغضبان (عمي فرحان لقد حلمت حلم واريد منك ان تفسر هذا الحلم)، فقال له فرحان الغضبان (شنو حلمك؟) فقال الراكب( لقد حلمت بطفل صغير يحمل قران في يمينه ، وسرق مصروف أخوته، بمعنى سرق اهل بيته ، ثم وجد كأس فيه خمر فشرب منه واخذ يترنح ثم قام يصلي وبعدها قتل عدد من افراد عائلته ، فما تفسير هذا الحلم ؟) ، فقال فرحان الغضبان( يابه اكو واحد يفسر هذا الحلم )، فرد عليه رجل في الكوستر اسمه ابو جباروقال، (ان تفسير الحلم هو ان هذا الطفل سيكون قائد ورئيس لشعب ما ، لأن الذي يحكم هذا الشعب مازال طفل صغير قياسا للقادة الكبار وهذا الحاكم يسرق ويشرب الخمر ويقتل بأسم الدين) … فرد عليه فرحان الغضبان ( شنو هذا الكلام يا ابو جبار تفضل انزل انت والعبرية لان وصلنا الى نهاية الخط )وبعد ان غادر جميع الركاب الكوستر، ردد الغضبان مع نفسه (عفيه ابو جبار على هذا التفسير) واضاف فرحان الغضبان( بس ابو جبارشنو قصده بجملة قائد ورئيس لشعب ما !).