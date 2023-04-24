التغطية الإعلامية لأزمة المناخ قد تدفع القراء إلى الإنكار وتجنب المشكلة

جنيف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬سويسرية‭ ‬أن‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬للبحوث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬تجري‭ ‬بطريقة‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ “‬الانكار‭” ‬والتقاعس‭ ‬لدى‭ ‬القراء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬السلوكيات‭ ‬المؤيدة‭ ‬للبيئة‭ ‬اللازمة‭ ‬لمعالجة‭ ‬المشكلة‭. ‬وتركّز‭ ‬معظم‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬لأزمة‭ ‬المناخ‭ ‬على‭ ‬توقعات‭ ‬واسعة‭ ‬وطويلة‭ ‬الأجل‭ ‬ومجموعة‭ ‬ضيقة‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬مثل‭ ‬ذوبان‭ ‬الأنهر‭ ‬الجليدية‭ ‬واختفاء‭ ‬الدببة‭ ‬القطبية،‭ ‬وفق‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الأرض‭ ‬وعلم‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬لوزان‭. ‬وأوضح‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬هذه‭ ‬السدرية‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬بتفعيل‭ ‬الآليات‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬لإثارة‭ ‬سلوك‭ ‬مؤيد‭ ‬للبيئة‭ ‬لدى‭ ‬القراء‭. ‬بخلاف‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬اختيار‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الانتقائي‭ ‬لعناصر‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬البحوث‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬قد‭ ‬يأتي‭ ‬بنتائج‭ ‬عكسية،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الإنكار‭ ‬والتقاعس‭” ‬عن‭ ‬التحرك‭ ‬المناخي‭.‬

وفي‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬مجلة‭ “‬غلوبل‭ ‬إنفايرومنتل‭ ‬تشينج‭”‬،‭ ‬حلّل‭ ‬الباحثون‭ ‬حوالى‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬منشور‭ ‬علمي‭ ‬حول‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬للعام‭ ‬2020‭ ‬وراجعوا‭ ‬المنشورات‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرئيسية‭.‬

وأظهر‭ ‬تحليلهم‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬بحوث‭ ‬ضمن‭ ‬مجال‭ ‬العلوم‭ ‬الطبيعية‭ ‬وتركّز‭ ‬بشكل‭ ‬مفرط‭ ‬على‭ ‬التوقعات‭ ‬المناخية‭ ‬الواسعة‭ ‬النطاق‭ ‬التي‭ ‬ستحدث‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬البعيد‭.‬

وحذّر‭ ‬فابريتسيو‭ ‬بوتيرا،‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬لوزان‭ ‬والمؤلف‭ ‬المشارك‭ ‬للدراسة،‭ ‬من‭ ‬أن‭ “‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يقرأون‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬والذين‭ ‬لا‭ ‬يشعرون‭ ‬بأنهم‭ ‬معنيون‭ ‬بها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬سيميلون‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬سطحية‭ ‬ومشتتة‭ ‬للمعلومات‭”.‬

ومن‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬التهديدات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬تحدث‭ ‬خوفا،‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬مقالات‭ ‬بحت‭ ‬وصفية‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬انتقائية‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬يميل‭ ‬القراء‭ ‬إلى‭ ‬تجاهل‭ ‬المشكلة،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬الباحثون‭.‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬بإمكان‭ ‬هؤلاء‭ ‬أيضا‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬معلومات‭ ‬أقل‭ ‬إثارة‭ ‬للقلق‭.‬

وأوضح‭ ‬بوتيرا‭ “‬تظهر‭ ‬البحوث‭ ‬حول‭ ‬السلوك‭ ‬البشري‭ ‬أن‭ ‬الخوف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬السلوك‭” ‬لكن‭ ‬فقط‭ “‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المشكلة‭ ‬المطروحة‭ ‬مصحوبة‭ ‬بحلول‭”.‬

ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬بالملاريا بسبب‭ ‬تغير‭ ‬المناخ

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أدت‭ ‬كوارث‭ ‬مناخية‭ ‬في‭ ‬ملاوي‭ ‬وباكستان‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ “‬حاد‭ ‬للغاية‭” ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬والوفيات‭ ‬بالملاريا،‭ ‬كما‭ ‬حذر‭ ‬بيتر‭ ‬ساندز‭ ‬مدير‭ ‬الصندوق‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإيدز‭ ‬والسل‭ ‬والملاريا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬قبل‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للملاريا‭ ‬في25‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭. ‬في‭ ‬باكستان،‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬الفيضانات‭ ‬المدمّرة‭ ‬التي‭ ‬غمرت‭ ‬مياهها‭ ‬ثلث‭ ‬البلاد،‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬6‭ ‬مليون،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

في‭ ‬ملاوي،‭ ‬تسبب‭ ‬إعصار‭ ‬فريدي‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬في‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬تعادل‭ ‬متساقطات‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬أيام،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬بالملاريا‭ ‬هناك‭ ‬أيضا،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬ساندز‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأضاف‭ “‬ما‭ ‬رأيناه‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مثل‭ ‬باكستان‭ ‬وملاوي‭ ‬يشكّل‭ ‬دليلا‭ ‬حقيقيا‭ ‬على‭ ‬تأثير‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬على‭ ‬الملاريا‭”.‬

وتابع‭ “‬لديكم‭ ‬هذه‭ ‬الظواهر‭ ‬الجوية‭ ‬القصوى،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬فيضانات‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬أو‭ ‬إعصار‭ ‬ملاوي،‭ ‬التي‭ ‬تترك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬الراكدة‭ ‬في‭ ‬المكان‭”. ‬وأوضح‭ “‬شهدنا‭ ‬زيادة‭ ‬حادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬والوفيات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الملاريا‭ ‬في‭ ‬البلدين‭”.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للملاريا‭ ‬كان‭ ‬عادة‭ ‬فرصة‭ “‬للاحتفال‭ ‬بالتقدم‭ ‬الذي‭ ‬أحرزناه‭” ‬لكنه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬سيكون‭ ‬مناسبة‭ ‬ل‭”‬دق‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭”. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الزيادة‭ ‬الحادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الكوارث‭ ‬المناخية‭ ‬التي‭ ‬يسببها‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬توضح‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ “‬استباق‭” ‬الأزمة‭ ‬الآن‭. ‬وأضاف‭ “‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الملاريا‭ ‬ستتفاقم‭ ‬بسبب‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬علينا‭ ‬التحرك‭ ‬الآن‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تأخير‭ ‬تقدم‭ ‬المرض‭ ‬والقضاء‭ ‬عليه‭”. ‬وفي‭ ‬باكستان‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬ملاوي،‭ ‬مثّلت‭ ‬برك‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬بقيت‭ ‬بعد‭ ‬انحسار‭ ‬المياه،‭ ‬أرضا‭ ‬خصبة‭ ‬لتكاثر‭ ‬البعوض‭ ‬الحامل‭ ‬للمرض‭. ‬وقال‭ ‬ساندز‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬إحراز‭ ‬بعض‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الملاريا‭ ‬لكنّه‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬طفلا‭ ‬واحدا‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يموت‭ ‬كل‭ ‬دقيقة‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭. ‬في‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬بحوالى‭ ‬247‭ ‬مليون‭ ‬إصابة‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬و619‭ ‬ألف‭ ‬وفاة‭ ‬تعزى‭ ‬إلى‭ ‬الملاريا‭.‬

والعام‭ ‬الماضي،‭ ‬حصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬غانا‭ ‬وكينيا‭ ‬وملاوي‭ ‬على‭ ‬لقاح‭ “‬آر‭ ‬تي‭ ‬إس‭ ‬إس‭” ‬الذي‭ ‬تصنعه‭ ‬شركة‭ ‬الأدوية‭ ‬البريطانية‭ ‬العملاقة‭ “‬جي‭ ‬إس‭ ‬كيه‭”. ‬كذلك،‭ ‬حصل‭ ‬لقاح‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ “‬آر‭-‬21‭/‬مايتركس‭-‬إم‭” ‬الذي‭ ‬طوره‭ ‬علماء‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬والذي‭ ‬يثير‭ ‬أملا‭ ‬كبيرا،‭ ‬على‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الغانية‭ ‬منتصف‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬لاستخدامه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

لكنّ‭ ‬ساندز‭ ‬حذّر‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬اللقاحات‭ ‬ليست‭ “‬حلا‭ ‬سحريا‭” ‬خصوصا‭ ‬بسبب‭ ‬كلفتها‭ ‬وصعوبة‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭.‬

أما‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بالملاريا،‭ ‬فهي‭ ‬الأطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭ ‬والحوامل،‭ ‬فيما‭ ‬تعود‭ ‬الوفيات‭ ‬بالمرض‭ ‬بمعظمها‭ ‬إلى‭ ‬التشخيص‭ ‬والعلاج‭ ‬المتأخرين‭. ‬وتابع‭ ‬ساندز‭ ‬قائلا‭ “‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬كله‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬يمكنها‭ ‬التشخيص‭ ‬وتوفير‭ ‬علاج‭… ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬عاملين‭ ‬صحيين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬قرية‭ ‬ولديهم‭ ‬بالفعل‭ ‬أدوات‭ ‬للاختبار‭ ‬والعلاج‭”.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬البلدان‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬هي‭ ‬أيضا‭ ‬الأكثر‭ ‬معاناة‭ ‬من‭ ‬الملاريا،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬هشة‭ ‬تتعرض‭ ‬للتدمير‭ ‬بسهولة‭ ‬أثناء‭ ‬الكوارث‭ ‬الطبيعية‭.‬