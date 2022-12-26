التعليم يُشكّل لجنة لمتابعة البرنامج الخدمي والصحة تدعم مستشفى الزعفرانية

بغداد – ندى شوكت

وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي بتشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة اعمال الجهد الحكومي، وقياس مؤشراته في الوزارة والجامعات كافة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة شملت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمديرين العامين وممثلي قسم البرنامج الحكومي، ولجانٍ فرعية من تشكيلات الوزارة والجامعات)، واضاف ان (الوزارة تعمل بصورة مكثفة لتنفيذ مشاريع البرنامج الحكومي المصادق عليها من مجلس الوزراء، وفق خطة وزمن محددان)، مشيراً الى (اهمية تحقيق الأولويات الحكومية في مجالات التعليم العالي التي تشمل عشرين إجراءً بين اربعة محاور ضمن المنهاج الوزاري). من جهتها إفتتحت وزارة الصحة ، مختبراً وست صالات للعمليات، ومصرفاً للدم في مستشفى الزعفرانية.

وقال البيان ان (الوزير صالح الحسناوي، إفتتح مختبراً وصالات للعمليات ومصرفاً للدم في مستشفى الزعفرانية، بعد إنجاز أعمال تأهيل المستشفى)، وبين ان (هنالك مشاريع مستمرة لتأهيل المستشفيات في بغداد والمحافظات، لرفع مستوى الجانب الصحي وتطوير الخدمات للمواطنين).

في غضون ذلك، اكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، إستمرار البرنامج الحكومي، وإنشاء مشاريع خدمية كبيرة تخص الطرق، مشيراً الى توقفها على الإقرار النهائي لمجلس الوزراء، وضرورة رفدها بالتخصيصات المالية وتنفيذها في العام المقبل.

واوضح ريكاني، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (البرنامج شمل الكثير من الأعمال المتعلقة بالطرق والمجاري والمدن الجديدة)، مؤكداً ان (الوزارة تنتظر موافقة مجلس الوزراء ثم تنفيذها)، وبين ان (تحديد حجم المشاريع والتخصيصات المالية لها سيكون في بدء العام المقبل)، لافتاً الى ان (الموازنة يجب ان تنسجم مع حجم اعمال البرنامج الحكومي، من البناء والتأهيل)، واضاف ان (الإعمار ادرجت العديد من المشاريع في موازنة العام المقبل، وترتقب تخصيص اموالاً تبلغ اكثر 400 مليار دينار).

وباشرت الوزارة، بعدد من مشاريع لفَكِّ الإختناقات المرورية، ودعم الإقتصاد، محددة موعد المباشرة بالطريق الحلقي الرابع.

اعمال جديدة

وذكرَ وكيل الوزارة جابر الحساني، في تصريح امس ان (الأعمال الجديدة التي للوزارة ستُنفذ في السنوات الثلاث المقبلة)، موضحاً انها (تعد مشاريعاً كبيرة داعمة للتنمية، منها تنفيذ البنى التحتية في 14 مدينة جديدة)، ولفت الى ان (هنالك مشاريعاً خاصة بمعالجة الإختناقات المرورية، منها الطرق الحلقية الأول والثاني والثالث، و شوارع جديدة)، مضيفاً ان (بعض الشوارع تتضمن التوسيع، واخرى تحتاج إنشاء مجسّرات، للحد من الإزدحامات، بالتعاون مع امانة بغداد والمحافظة)، واكد الحساني ان (الطريق الحلقي الرابع سيُنفذ في العام المقبل، ومشاريع تخدم الطرق والبنى التحتية والإسكان والصحة والتعليم ).