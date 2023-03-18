دعوة حملة شهادة الماجستير إلى إنجاز إجراءات التعيين

التعليم يوفر 6 آلاف منحة دراسية للأجانب في الجامعات

بغداد – ساري تحسين

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، توفير 6 الاف منحة دراسة للطلبة الاجانب للدراسة في الجامعات المحلية. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح متلفز تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة تعلن انطلاق 6 الاف منحة دراسية للطلبة الدوليين في الجامعات والكليات الحكومية)، واضاف ان (6 الاف منحة دراسية ستتوزع بين47 جامعة عراقية). واصدر الوزير نعيم العبودي في وقت سابق ،أمرا وزاريا بتعيين ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانية وعشرين مدرسا مساعدا من حملة شهادة الماجستير استنادا الى القرارات والتشريعات النافذة. ودعت الوزارة في بيان امس (المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي إلى الحضور لمركز الوزارة لاستكمال الإجراءات الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية، فضلا عن النسخ الملونة والصور الشخصية ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقييم الخاص بمنح الشهادة ، للشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام في ضوء الأمر الوزاري)، وبارك العبودي (للمعينين التحاقهم بالمؤسسة التعليمية ويرجو لهم مشوارا وظيفيا مكللا بالتوفيق والسداد). الى ذلك ،أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، معالجة الطلبات التي وردت إليه والخاصة بالأوائل وحملة الشهادات العليا. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أنه (تم استكمال الملحق الثاني من الطلبات التي وردت إلى المجلس من قبل الأوائل وحملة الشهادات العليا)، وتابع انه (تم معالجة أكبر عدد من الطلبات ممن جرى عليها التعديل فيما يخص تصحيح الشهادات وممن لم يظهر اسمه في رابط التوظيف وكذلك جهة التوزيع).

نشر قيود

واشار الى ان (المجلس بصدد إكمال العمل على معالجة بقية القيود و سيتم نشرها تباعا في حال كانت مستوفية للشروط). من جهة اخرى ، دعت وزارة التربية، منتسبيها إلى التقديم على قطع الاراضي. واطلعت (الزمان) على كتاب الوزارة الموجه الى 8 مكاتب ومديريات جاء فيه انه على (المنتسبين الراغبين التقديم لقطع الاراضي، يرجى مراجعة المحافظة المعنية). فيما خصصت أمانة بغداد، 60 قطعة أرض ضمن الدفعة الاولى لمشروع بناء المدارس. وقال مدير الإعلام والعلاقات في الامانة محمد الربيعي في تصريح امس إن (دائرة العقارات في الأمانة وبعد توجيه رئيس الوزراء بمنح المحافظات كافة قطع أراض لمشروع المدارس، خصصت أراضي في بغداد للمشروع)، واشار الى (تخصيص 60 قطعة أرض لمجلس الوزراء لمشروع المدارس موزعة بين 6 مديريات تربوية منتشرة على خريطة المحافظة وهذه فقط الدفعة الأولى)، وتابع ان (تلك الأراضي تم اختيارها لتوافقها حسب المعايير للمشروع، وستحال إلى الجهة المسؤولة، أما الشركات الصينية أو المشروع الوطني للمدارس وفق القوانين النافذة)، ومضى الى القول ان (هناك أراضي كثيرة في بغداد وبعضها سيتم رفع التجاوزات عنها لتكون جاهزة لإتمام العمل بها وتسليمها بعد إنجاز التصاميم والإجراءات المطلوبة لمشروع مجلس الوزراء في توفير المدارس لمواجهة الشح الذي تعاني منه وزارة التربية من حيث المدارس في العاصمة).