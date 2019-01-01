التعليم يوسّع مقاعد الدراسات العليا ويلغي عقوبة إيقاف الراتب

بغداد – الزمان

وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توسيع خطة القبول للدراسات العليا بواقع مقد واحد لقناة القبول العام واخر للنفقة الخاصة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل وافق على توسعة خطة القبول للدراســــات العلـيا للعـام الجاري بواقع مقعد واحد لقناة القبول العام ومقعد واحد لقناة النفقة الخاصة لكل التخصصات والشهادات). وقال مدير عام دائرة البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد امس إن (السهيل وافق على توسعة خطة القبول للدراسات العليا للعام الجاري بواقع مقعد واحد لقناة القبول العام واخر لقناة النفقة الخاصة لكل التخصصات والشهادات على ان يتـم تأجيلهم للعام الدراسي المقبل)، مشيرا الى ان (السهيل وجه بزيادة سقف الإشراف الى سبعة طلاب وتشديده على الاشراف المشترك ما بين الجامعات والباحثين من وزارة العلوم والتكنولوجيا وفق التعليمات).

كما قررت الوزارة إلغاء التعليمات والقرارات المتعلقة بعقوبة ايقاف الراتب. ووفقاً لوثيقة تحمل توقيع مدير عام الدائرة القانونية والادارية وكالة ضمير حسين المعموري فانه (بناء على توجيهات السهيل لاحظت الوزارة بأن هناك بعض حالات التعامل مع التدريسيين والموظفين بطريقة لا تنسجم مع احكام القانون والتعليمات النافذة ولا تتناسب مع الدور والوظيفة التربوية التي يقومون بها فضلا عن ماينطوي عليه من اغفال لمكانتهم المعنوية الكبيرة)، مشيرة الى ان (الوزارة سجلت بعض الممارسات والتعليمات الإدارية التي ننطوي على تعسف في استخدام الصلاحيات من خلال نقل المنتسبين داخل او خارج الجامعة الى عمل او وظائف لا تتناسب مع خبراتهم والحاجة الى تخصصاتهم مترافقا ذلك مع إيقاف رواتبهم او بدونه)، مؤكدة ان (الوزارة ترى لا يوجد مسوغ قانوني بايقاف راتب الموظف او التدريسي بوصفه عقوبة مما يلزم معه الغاء جميع القرارات الصادرة من الإدارات القضائية بإيقاف رواتب ومخصصات التدريسيين والموظفين وعدم اللجوء الى مثل هذه القرارات مستقبلاً وتعاد جميع رواتبهم ومستحقاتهم عن المدة السابقة لهم وعدم ادراج فقرات تتعلق بالنقل في محاضر اللجان التحقيقية).