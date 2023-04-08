التعليم يكرم أستاذ الدراسات اللغوية والقرآنية

بغداد – ساري تحسين

كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي أستاذ الدراسات اللغوية والقرآنية فاضل صالح السامرائي تقديرا لمنجزه العلمي الذي يجسد تاريخا أكاديميا حافلا بالتميز.

وأكد وزير التعليم في بيان تلقته (الزمان) امس (التزامه بدعم القامات العلمية العراقية التي تشهد لها المحافل الوطنية والعالمية والمضي باستثمار كل الطاقات التي سجل تاريخها أداء متميزا في حقل اختصاصها ولاسيما في بيئة الدراسات الإنسانية الزاخرة بالشخصيات ذات الحضور الهام في المسار الأكاديمي والثقافي في العراق).

بدوره ثمن السامرائي (حرص الوزير على رعاية وتكريم العلماء والباحثين وتقدير جهودهم التي تعد جزءا من منجز وتاريخ المؤســــــسة الأكاديمــــــية العراقية).