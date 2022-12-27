التعليم يقرّر عبور المشمولين بعدم الرسوب

بغداد – ندى شوكت

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،السماح للطلبة المشمولين بسنة عدم الرسوب خلال العام الدراسي المضاي ،النجاح بالعبور الى مرحلة دراسية أعلى وتحميلهم المواد التي رقنت قيودهم فيها. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قرار يسمح للطلبة الذين تم شمولهم باحتساب السنة الدراسية الماضية سنة عدم رسوب، بالنجاح والعبور الى مرحلة دراسية أعلى بعد تحميل المواد التي رقنت قيودهم فيها)، واضاف ان (القرار جاء استنادا الى أحكام المادة 12 من قانون الهيئة)، وتابع ان (القرار منح مجالس الجامعات صلاحية معالجة حالات الطلبة المشمولين بالقرار على وفق ما ورد في دليل اجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه). من جانبها ، أعلنت وزارة التربية، جدول الامتحانات التمهيدية المهنية العامة للفروع والتخصصات كافة. ونشرت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس أن (جدول الامتحانات التمهيدية المهنية العامة للفروع والتخصصات كافة للعام الدراسي الجاري)، واضاف ان (الامتحانات تنطلق في الخامس من شباط المقبل).