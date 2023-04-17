التربية تسمح لتلاميذ الصفوف الأولية بأداء الإمتحانات النهائية مع الشفوية

التعليم يفتح كودات التحديث ويعيّن 1328 من حملة الشهادات

بغداد – ساري تحسين

اصدرت المديرية العامة للتقويم والامتحانات التبعة لوزارة التربية ،قراراً يسمح لتلاميذ الصفوف الدراسية الأولية من أداء الامتحانات النهائية مع الشفوية للعام الدراسي الجاري. وجاء في وثيقة تحمل توقيع شاكر نعمة عبد عون جاء فيها (حصلت الموافقة على اداء تلاميذ الصفوف الاولي وهي الأول والثاني والثالث الابتدائي ، الامتحانات النهائية مع الشفوية للعام الدراسي الجاري). وقررت الوزارة ، معادلة شهادة البكالوريوس لخريجي الكلية التربوية المفتوحة للعام الدراسي الماضي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (القرار جاء استنادا لاحكام المادة 2 ثالثا /ب من قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية،التي نصت على أن تقوم الوزارة بمعادلة شهادة المرحلة الثانوية والدراسات التي تسبقها، والشهادات الصادرة عن الكلية التربوية المفتوحة)، واضاف انه (بحسب محضر اللجنة الوزارية وبعد الحصول على موافقة الوزير ، تمت معادلة شهادات الف و933 خريجاً للعام الدراسي الماضي). كما اطلقت ضوابط جديدة للموافقة على منح الإجازة لفتح المؤسسات التربوية الأهلية. واكد البيان ان (المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي في الوزارة ،اصدرت ضوابط معتمدة في منح الإجازة للمؤسسات التربوية الأهلية ،حيث يقدم الطلب من المؤسسين ،موقعاً من قبلهم جميعاً ويتضمن اسم ونوع المؤسسة التعليمية الراغبين في تأسيسها وموقعها)، مشددا على (استحصال عدم ممانعة لإنشاء المؤسسة التربوية من دائرة عقارات الدولة بالنسبة للأراضي المملوكة لها وموافقة وزارة الزراعة او دائرة الزراعة في المحافظة ان كانت الأرض زراعية مملوكة للدولة)،وتابع ان (مساحة المدارس الأهلية تكون الف متر مربع فأكثر و تقع على شارع رئيس في المنطقة وان لا يزيد عدد الطلبة عن 180 طالباً أو تلميذاً وفقاً للطاقة الاستيعابية المقررة لعدد الصفوف في النظام التعليمي ،مع تكييف بنايات المدارس الممنوحة إجازات سابقا مع التعليمات الجديدة خلال سنة واحدة ، اضافة الى المصادقة على تصاميم الأبنية المدرسية من قبل مكاتب استشارية معتمدة واستحصال موافقة المديرية العامة للتخطيط التربوي). من جانبها ،وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات بفتح نظام وتحديث الكودات الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل.وطلعت (الزمان) على وثيقة صادرة عن الوزارة جاء فيها (على الجامعات فتح نظام وتحديث الكودات الخاصة بالمشمولين بقانوني رقم 59 و67 لسنة 2017)، وفي تطور ، اصدر الوزير نعيم العبودي أوامر وزارية بتعيين الف و328 من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير والدبلوم والبكالوريوس استنادا الى القرارات والتشريعات النافذة.ودعت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس (المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي إلى الحضور لمركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين).

على صعيد متصل صادق وزير الصحة صالح الحسناوي، على تعيين وجبة جديدة من حملة الشهادات والاوائل. وقال بيان امس ان (الحسناوي صادق على تعيين وجبة جديدة من حملة الشهادات العليا والاوائل للعمل على ملاك الوزارة). واضافت (للاطلاع على الاسماء في روابط حددتها الوزارة ).