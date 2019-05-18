التعليم يعيد كلية الزراعة إلى أبي غريب

بغداد – الزمان

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على نقل كلية الزراعة التابعة الى جامعة بغداد الى موقعها القديم في قضاء أبي غريب. وبحسب وثيقة صادرة من مكتب السهيل (وجه بحل الاشكالات القانونية مع المستثمر وذلك حسب طلب مقدم من لفيف من منتسبي الكلية). وكان السهيل قد اقصى رئيس جامعة بغداد علاء عبد الحسين الكيشوان من منصبه وتولى رئاسة الجامعة من موقع ادنى. كما اقصى عميد كلية التربية الرياضية من منصبه وعين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الكوفة بديلا عنه. وزادت الوزارة عدد المقاعد المتوفرة للتدريسيين في اطار الزمالة البحثية الممنوحة من رومانيا من 16 الى 22 زمالة بحثية. وقالت وثيقة اطلعت عليها (الزمان) امس ان (الزمالات ممنوحة من جامعة بولينكنيك التكنولوجية الرومانية للتدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه لغرض التطوير وتبادل الخبرات واجراء البحوث العلمية خلال مدة الزمالة البالغة ستة اشهر). واضافت (ان اسماء المرشحين ستعلن في وقت اخر بغية اجراء المقابلة).