التعليم يعيد طلبة دراسات تم إلغاء قبولهم بسبب التعيين

التربية تلغي السعي السنوي للسادس الإبتدائي وتعدّل نظام المحاولات

بغداد – الزمان

الغت وزارة التربية السعي السنوي للصف السادس الابتدائي. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة فراس محمد حسن في بيان امس ان (هيئة الرأي في الوزارة قررت في جلستها المنعقدة امس الاثنين، الغاء السعي السنوي والاعتماد على الامتحانات العامة فقط بالنسبة للصف السادس الابتدائي). واتبعت الوزارة الية احتساب معدل السنوي لطالب الصف السادس الابتدائي، ويتم جمعه مع معدل البكالوريا للحصول على النتيجة النهائية.

واعادت الوزارة العمل بنظام المحاولات. وقال حسن ان (هيئة الرأي قررت في جلستها المنعقدة امس الاثنين ايضا اعادة العمل بنظام المحاولات لهذه السنة). ودعت لجنة التربية النيابية في 22 كانون الثاني الماضي الوزارة إلى إعادة العمل بنظام المحاولات لمادة أو اثنتين لطلبة السادس الإعدادي معتبرة ذلك (خطوة لمنح الطلبة فرصة للنجاح وعدم إضاعة عام كامل من حياتهم بسبب مادة أو مادتين).

ووافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على عودة طلبة الدراسات العليا الذين تم الغاء قبولهم بسبب التعيين، وهم في مرحلة البحث للاختصاصات العلمية والهندسية والطبية وعلى النفقة الخاصة حصراً.

وقررت مديرية تربية نينوى عدم السماح لأي جهة بالدخول إلى المدارس في المحافظة. وقال بيان لوزارة التربية امس ان (المديرية العامة لتربية نينوى أصدرت إعماماً الى أقسام التربية في الاقضية والنواحي والمدارس كافة ابلغت به عدم السماح بالدخول إلى المدارس التابعة للمديرية من قبل أي جهة مهندسين و مقاولين و منظمات لغرض تنظيم كشف تخميني للمدرسة أو الترميم إلا بعد جلب كتاب رسمي صادر عن مكتب المدير العام في المديرية العامة لتربية نينوى). واوضح ان (عدد من الشكاوي وردت للمديرية تخص دخول المهندسين والمقاولين والمنظمات إلى مدارس المحافظة لغرض الجرد، فيما اكدت المديرية بكتاب رسمي عدم السماح بدخول للمدارس وحذرت انه بخلاف ذلك تتحمل الجهة المخالفة كافة التبعات القانونية).

واشرف محافظ ديالى مثنى التميمي ميدانيا على إزالة التجاوز الحاصل على جدار مدرسة موسى بن نصير في منطقة التحرير في قضاء بعقوبة. وذكر بيان لمكتب النائب فرات التميمي ان (المحافظ اشرف ميدانيا على إزالة التجاوز الحاصل على جدار مدرسة موسى بن نصير في منطقة التحرير) مؤكدا (ملاحقة المتجاوزين على مواقع وممتلكات الدولة وإيقاف التجاوز عليها وفقا للقانون). واضاف ان (ذلك جاء بناءً على ما طالب به التميمي، في استيلاء متنفذ مدعوم من قبل ضابط امن كبير، على جدار مدرسة في بعقوبة لبناء مجمع تجاري بشكل مخالف للضوابط). وكان النائب قد كشف الاحد في تصريح صحفي، عن إستغلال متنفذ مدعوم على جدار مدرسة موسى بن نصير الخارجي لبناء مجمعه التجاري، فيما دعا الى ضرورة التحقيق في التجاوز وإيقاف المشروع فورا.