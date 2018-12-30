التعليم يعيد العمل بنظام العبور للمراحل كافة

بغداد – الزمان

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على إعادة العمل بنظام العبور للمراحل كافة اعتبارا من السنة الدراسية 2017-2018، مؤكدا تطبيقه على الطلبة المقبولين للفوج الدراسي في السنة الحالية الذين لم يشملوا به. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إيهاب ناجي قوله إن (السهيل ترأس اجتماعا للملاك المتقدم للوزارة وافق خلاله على شمول جميع طلبة المرحلة الاولى الراسبين للسنة الدراسية 2017-2018 باضافة ما لا يزيد عن خمس درجات لمعالجة حالاتهم الحرجة لتغييرها من الرسوب الى النجاح او النجاح بالعبور الى مرحلة اعلى)، مشيرا الى ان (طلبة المرحلة الأولى ممن رسبوا بمادة واحدة او مادتين سيخيرون بين بقاءهم في المرحلة الاولى او تقديمهم طلبا تحريريا للقسم المعني يتضمن رغبتهم بالاستفادة من قرار العبور الى المرحلة الثانية مع تحملهم التبعات كافة ولا يجوز لهم التراجع او الانسحاب بعد ذلك وبإمكانهم طلب تأجيل السنة الدراسية الحالية)، واضاف ان (على مجالس الكليات والمعاهد السماح للطلبة المشمولين بالقرار بالدوام للفصل الدراسي الثاني مع اقرانهم ويؤجل اعطاء دروس الفصل الدراسي الاول الى ما بعد الامتحانات النهائية من خلال اعتماد كورس مكثف في العطلة الصيفية مع اجراء امتحان نصف السنة او نهاية الفصل الدراسي الاول للطلبة على ان يتم الانتهاء منها واعلان النتائج قبل مدة مناسبة من موعد امتحانات الدور الثاني)، مبينا (تخويل تلك المجالس صلاحية معالجة الحالات للدروس الفصلية التي يعتمد تدريسها على دروس الفصل الاول وموضوع الامتحانات النهائية وعلاقتها بالامتحانات المذكورة مع الاخذ بعين الاعتبار استيفاء متطلبات الدراسة)، وتابع ناجي ان (مجالس الجامعات والكليات ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل تطبيق القرار وتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك على ان يتم اشعار الوزارة بالاجراءات المتخذة بصدده تفصيلا)، موضحا انه ( سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي وعضوية جهاز الاشراف والتقويم العلمي ودوائر الدراسات والتخطيط والمتابعة والبحث والتطوير والقانونية والادارية فضلا عن خبراء منتخبين من الجامعات لاعداد دراسة شاملة للبدء بتطبيق نظام المقررات للسنة الدراسية المقبلة وتقديم التوصية بشأن الغاء ترقين القيد من التشريعات المنظمة لعمل التعليم العالي في العراق على ان تنجز اللجنة اعمالها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها).