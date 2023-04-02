التعليم يطلق مسابقة الأمن السيبراني الشهر المقبل

بغداد – الزمان

اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسابقة سي تي اف عراق في مجال الامن السيبراني، مشيرة الى منح عشرة ملايين دينار للفائز الاول. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تحرص على دعم المواهب الوطنية وتنمية المهارات في مجال الامن السيبراني وتعضيد الممارسات التخصصية المستندة الى المعايير العالمية)، مشيراً الى (اطلاقها المسابقة الخاصة بطلبة الجامعات العراقية فقط من يوم 20 الى 21 خلال الشهر المقبل)، واوضح ان (المسابقة تشمل اربع مجالات من التحديات القائمة على اختراق الويب والسيرفرات والتطبيقات والتشفير، الى جانب تقديم مكافآت مالية وعرض فرص مهنية وتقنية بضمن بيئة ريادة الأعمال)، مضيفاً انه (سيتم تسجيل المُتنافسين عبر رابط المسابقة بدءاً من الشهر الجاري حتى مطلع ايار المقبل)، ودعت الوزارة الملاكات التدريسية في الجامعات، الى تبيليغ الطلبة للمشاركة في المسابقة، لافتة الى ان جائزة الفائز الاول تبلغ عشرة ملايين دينار مُقدمة من شركة الجدار الناري للأمن السيبراني).