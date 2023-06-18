التعليم يستثني الغش والتزوير من عدم الرسوب

بغداد – ساري تحسين

استثنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة المرقتة قيودهم بسبب الغش والعقوبات الانضباطية والتزوير من قرار احتساب العام الدراسي سنة عدم رسوب. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنها (قررت احتساب العام الدراسي الجاري سنة عدم رسوب، حرصاً منها على معالجة حالات الرسوب وترقين قيودهم الطلبة الدارسين في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية وللدراستين الصباحية والمسائية)، واشار الى ان (القرار يشمل الطلبة الذين رقنت قيودهم للسنة الدراسية المذكورة حصراً في الدراسات الأولية الصباحية والمسائية الحكومية والأهلية للمراحل الدراسية كافة باستثناء المرقنة قيودهم بسبب الغش والعقوبات الانضباطية والتزوير وفقا للتعليمات الامتحانية النافذة، أما بشأن الطلبة الراسبين بمواد التحميل فيتم التعامل مع حالاتهم وفقاً لما جاء بالفقرة 11 من محضر الاجتماع السابع لهيئة الراي)، واشار الى ان (تقديم طلبات العودة إلى الجامعات يكون ابتداء من صدور الكتاب، و يكون آخر موعد لتسلم الطلبات حتى نهاية الدوام الرسمي في 31 اب المقبل ليتسنى للكليات والمعاهد إصدار أوامر إدارية بعودة الطلبة وبموعد كافٍ قبل بدء التقويم الدراسي للسنة المقبلة).

وأصدر الوزير نعيم العبودي، أمرين وزاريين بتعيين عدد من حملة شهادات الماجستير. وقال البيان أن (العبودي، أصدر أمرين وزاريين بتعيين عدد من حملة شهادات الماجستير، استناداً إلى القرارات والتشريعات النافذة)، داعيا المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي إلى (الحضور لمركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية ،فضلاً عن النسخ الملونة والصور الشخصية ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقويم الخاص بمنح الشهادة من اجل الشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام عمل في ضوء الأمرين الوزاريين 898 و 900).