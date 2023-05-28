التعليم يدعو إلى إعتماد سياقات المعادلة في لبنان

بغداد – قصي منذر

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة الدارسين في لبنان الى اعتماد سياقات البروتوكول المشترك بين البلدين لتنظيم إجراءات معادلة الشهادات.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح امس إن (الوزارة الزمت الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان باعتماد السياقات والتوقيتات التي حددها البروتوكول الذي أبرمته الوزارة مع نظيرتها اللبنانية ،الذي جرى توقيعه في اذار الماضي وصادقت عليه الحكومة اللبنانية مؤخرا لتنظيم إجراءات معادلة شهادات الطلاب العراقيين)، واشار الى ان (الوزارة تهيب بأبنائها الدارسين في لبنان التقيد بمسار المراجعات الأصولية الذي يقتصر على الجامعات اللبنانية التي يدرسون فيها بموجب البروتوكول وقرار التنفيذ الذي وقعه وزير التربية والتعليم العالي اللبناني امس ،وتؤكد تعزيزها طاقم الملحقية الثقافية العراقية بعدد من الموظفين الإضافيين الموفدين الذين سيتوجهون الى بيروت لإسناد وتغطية الأعمال ذات الصلة بالمصادقات الأصولية اللازمة). وافصحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في الوزارة ،عن توفر منحة دراسية واحدة ممولة بالكامل لدراسة الدكتوراه مقدمة من جامعة بريطانية. واوضح البيان ان (آخر موعد للتقديم سيكون في منتصف شهر حزيران المقبل، وسيخضع المتقدم المؤهل إلى مقابلة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة)، داعيا الراغبين بالحصول على المنحة الى (التقديم بشكل مباشر على الروابط الخاصة بالمنحة المقدمة ،معززاً ذلك بورقة عمل تعريفية توضح سبب اهتمامه بالدراسة المقترحة مع بحث وسيرة ذاتية وعلمية ووظيفية في حال كان المتقدم موظفاً).