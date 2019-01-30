التعليم يحدد ضوابط قبول خريجي مدارس الموهوبين

بغداد – الزمان

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط قبول الطلبة من خريجي مدارس الموهوبين اعتبارا من السنة الدراسية الحالية .

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ايهاب ناجي عباس في بيان امس إن (الضوابط نصت على تقديم الطلبة الحاصلين على معدل 85 بالمئة فأعلى إلى كليات الطب والطلبة الحاصلين على معدل 70 الى 84.9 بالمئة إلى كليات طب الأسنان والصيدلة), وأضاف انه (يحق للطلبة الحاصلين على معدل اقل من 70 بالمئة التقديم على كليات المجموعة الهندسية), مشيرا الى ان (للطلبة الحق باختيار كليات ذات حدود قبول ادنى ضمن القبول المركزي). بدوره , اوعز الوزير قصي السهيل الاسراع بتنفيذ مشاريع البرنامج الحكومي ووفق المدد الزمنية التي حددتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وقال السهيل خلال اجتماع ضم الفريق المختص بمتابعة وتنفيذ البرنامج الحكومي إن (الوزارة تأخذ بعين الاعتبار المدد الزمنية المحددة لتنفيذ أهداف مشاريعها التي تلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية المنسجمة مع أهداف التنمية والخطط التي وضعتها الحكومة العراقية), لافتا الى ان (ستراتيجية الوزارة نحو التوسعة في خطة القبول في الدراسات العليا واعتماد برامج التوأمة مع الجامعات والمؤسسات العالمية الرصينة التي تعد مؤشرا لجودة المؤسسات التعليمية في العراق), من جهته , أكد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية محمد السراج أن (هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة خطوات اتبعها الفريق لأعداد المشاريع التي تسهم في تطوير عمل مؤسساتها التعليمية وصولا إلى تقديم أفضل الخدمات للمجتمع), وناقش الاجتماع أهداف البرنامج ومنها التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية ومشاريع تفعيل البحوث العلمية التطبيقية فضلا عن تقويم أداء الجامعات والكليات الأهلية والابتعاث للتخصصات النادرة والزمالات البحثية للتدريسيين اضافة الى تشجيع نشر البحوث في المجلات العلمية العراقية المحكمة. كما اطلع السهيل على سير العملية الامتحانية الفصلية للدراسات الأولية في الجامعة المستنصرية.

وشدد السهيل خلال تجواله في القاعات الامتحانية لكليتي العلوم والآداب على (توفير المستلزمات الضرورية لأداء الامتحانات وتهيئة بيئة ملائمة لإنجاحها), مؤكدا ان (جهود الوزارة تهدف لتطوير واقع الجامعات الى المستوى العلمي المرموق عبر تدعيم مقومات العملية التعليمية في مختلف الجامعات العراقية ومنها المستنصرية).